Украина. Премьер лига07 апреля 2023, 21:55 | Обновлено 07 апреля 2023, 21:58
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Заря
В Кривом Роге состоится матч 20 тура украинской Премьер-лиги
07 апреля 2023, 21:55 | Обновлено 07 апреля 2023, 21:58
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В субботу, 8 апреля, состоится матч 20 тура украинской Премьер-лиги, в котором криворожский «Кривбасс» сыграет против луганской «Зари».
Поединок пройдет в Кривом Роге на стадионе «Горняк», стартовый свисток прозвучит в 13:00.
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на платформе Setanta Sports.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Кривбасс» – «Заря».
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