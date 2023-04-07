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Украина. Премьер лига
07 апреля 2023, 21:55 | Обновлено 07 апреля 2023, 21:58
136
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Заря

В Кривом Роге состоится матч 20 тура украинской Премьер-лиги

07 апреля 2023, 21:55 | Обновлено 07 апреля 2023, 21:58
136
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Кривбасс – Заря
ФК Кривбасс

В субботу, 8 апреля, состоится матч 20 тура украинской Премьер-лиги, в котором криворожский «Кривбасс» сыграет против луганской «Зари».

Поединок пройдет в Кривом Роге на стадионе «Горняк», стартовый свисток прозвучит в 13:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на платформе Setanta Sports.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Кривбасс» – «Заря».

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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