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  4. Журналист-инсайдер: «Не думаю, что Мудрик когда-либо был нужен Челси»
Англия
07 апреля 2023, 20:27 |
2437
0

Журналист-инсайдер: «Не думаю, что Мудрик когда-либо был нужен Челси»

Но трансфер состоялся, и обошелся лондонцам в 88,5 миллионов фунтов

07 апреля 2023, 20:27 |
2437
0
Журналист-инсайдер: «Не думаю, что Мудрик когда-либо был нужен Челси»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Британский журналист-инсайдер Дин Джонс высказал свое мнение о целесообразности январского трансфера вингера «Шахтера» Михаила Мудрика в «Челси», а также о проблемах с его адаптацией в АПЛ.

«Я просто не думаю, что Мудрик когда-либо был нужен «Челси», и теперь, поскольку они потратили на него так много денег, им нужно найти для него роль в команде и заставить его работать. Это действительно сложно, но на столь ранних этапах я не слишком беспокоюсь об этом. С точки зрения игрока, ему требуется время, чтобы привыкнуть к английскому футболу, и мы не увидим полного эффекта от него до начала следующего сезона», - заявил Джонс.

Ранее генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин выразил уверенность, что Михаил Мудрик в будущем будет причастен к большинству громких побед «Челси».

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Источник Give me Sport
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