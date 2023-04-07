Журналист-инсайдер: «Не думаю, что Мудрик когда-либо был нужен Челси»

Британский журналист-инсайдер Дин Джонс высказал свое мнение о целесообразности январского трансфера вингера «Шахтера» Михаила Мудрика в «Челси», а также о проблемах с его адаптацией в АПЛ.

«Я просто не думаю, что Мудрик когда-либо был нужен «Челси», и теперь, поскольку они потратили на него так много денег, им нужно найти для него роль в команде и заставить его работать. Это действительно сложно, но на столь ранних этапах я не слишком беспокоюсь об этом. С точки зрения игрока, ему требуется время, чтобы привыкнуть к английскому футболу, и мы не увидим полного эффекта от него до начала следующего сезона», - заявил Джонс.

Ранее генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин выразил уверенность, что Михаил Мудрик в будущем будет причастен к большинству громких побед «Челси».