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  4. Палкин рассказал, о чем предупредил Челси перед трансфером Мудрика
Англия
07 апреля 2023, 20:15 |
703
2

Палкин рассказал, о чем предупредил Челси перед трансфером Мудрика

Функционер «Шахтера» считает, что украинского вингера ждет большое будущее в Англии

07 апреля 2023, 20:15 |
703
2
Палкин рассказал, о чем предупредил Челси перед трансфером Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал, о чем предупредил руководство «Челси» перед тем, как клубы оформили трансфер вингера Михаила Мудрика, обошедшийся английскому клубу в 88,5 миллионов евро.

«Я сказал им: «Вы получите настоящий бриллиант, но вы должны быть очень, очень терпеливы [с ним]. Дайте этому парню немного времени, и он покажет футбол, который принесет успех вашему клубу. Я знаю на 100%, что в будущем он будет причастен ко многим, многим трофеям «Челси». Потому что это очень уникальный игрок с невероятными техническими характеристиками», - отметил Палкин.

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Михаил Мудрик Сергей Палкин Челси Шахтер Донецк
Источник The Sun
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Octopus
Как будто Палкин никогда не врал, соврал и в этот раз
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Борис Велев
Ну, если  Палкин заверил...то  ожидай  подвох. Да  и  судьба  Мудрика ему  уже не интересна.  Мавр  свое  дело  сделал...А то, что  по  вине  Палкина  и  ему подобных  наполовину  сломали  Михаила, так  здесь  последнему  деваться  было  некуда.  "Или  в Челси, или  никуда"...после  такого ультиматума  Мудрик  готов  был  хоть  в  гондурасе  играть,обратной  дороги  для  него  уже не  было...Увы.  Печально...
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