Палкин рассказал, о чем предупредил Челси перед трансфером Мудрика

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал, о чем предупредил руководство «Челси» перед тем, как клубы оформили трансфер вингера Михаила Мудрика, обошедшийся английскому клубу в 88,5 миллионов евро.

«Я сказал им: «Вы получите настоящий бриллиант, но вы должны быть очень, очень терпеливы [с ним]. Дайте этому парню немного времени, и он покажет футбол, который принесет успех вашему клубу. Я знаю на 100%, что в будущем он будет причастен ко многим, многим трофеям «Челси». Потому что это очень уникальный игрок с невероятными техническими характеристиками», - отметил Палкин.