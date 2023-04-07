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ITF
07 апреля 2023, 19:13 | Обновлено 07 апреля 2023, 19:39
121
0

35-летний украинец не смог пробиться в финал парного турнира в Египте

Владимир Ужиловский вместе с Алексом Кнаффом уступили тандему со страны 404

07 апреля 2023, 19:13 | Обновлено 07 апреля 2023, 19:39
121
0
35-летний украинец не смог пробиться в финал парного турнира в Египте
ITF. Владимир Ужиловский

35-летний украинский теннисист Владимир Ужиловский вместе со своим напарником Алексом Кнаффом (Люксембург) не смог пробиться в финал парного разряда на хардовом турнире серии ITF M15 в Шарм-эль-Шейхе (Египет).

В полуфинале соревнований украинско-люксембургская пара в двух сетах проиграла тандему из страны 404 Никите Янину и Александру Лобанову.

ITF M15 Шарм-эль-Шейх. Пары. Хард. 1/2 финала

Владимир Ужиловский (Украина) / Алекс Кнафф (Люксембург) – Никита Янин / Александр Лобанов – 3:6, 3:6

В ноябре прошлого года Ужиловский выиграл 37-й в карьере парный трофей, победив с поляком Симоном Келаном на турнире в Греции.

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ITF Шарм-эль-Шейх Владимир Ужиловский Алекс Кнафф
Источник Sport.ua
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