ITF06 ноября 2022, 08:26 | Обновлено 06 ноября 2022, 08:43
983
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34-летний украинский теннисист выиграл 37-й трофей в карьере
Владимир Ужиловский стал триумфатором парного турнира в Греции
06 ноября 2022, 08:26 | Обновлено 06 ноября 2022, 08:43
983
0
34-летний украинский теннисист Владимир Ужиловский вместе со своим напарником Симоном Келаном (Польша) выиграл парный трофей на 15-тысячнике в Ираклионе (Греция).
ITF M15 Ираклион. Пары. Хард. 1/2 финала
Владимир Ужиловский (Украина) / Симон Келан (Польша) – Кай Лемстра (Германия) / Марлон Ванкан (Германия) – 7:5, 6:1
Отметим, что Владимир выиграл 37-й парный трофей в карьере и 2-й в сезоне.
В парном рейтинге АТР Ужиловский занимает 164 место.
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