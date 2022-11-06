Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. 34-летний украинский теннисист выиграл 37-й трофей в карьере
ITF
06 ноября 2022, 08:26 | Обновлено 06 ноября 2022, 08:43
983
0

34-летний украинский теннисист выиграл 37-й трофей в карьере

Владимир Ужиловский стал триумфатором парного турнира в Греции

06 ноября 2022, 08:26 | Обновлено 06 ноября 2022, 08:43
983
0
34-летний украинский теннисист выиграл 37-й трофей в карьере
ФТУ. Владимир Ужиловский

34-летний украинский теннисист Владимир Ужиловский вместе со своим напарником Симоном Келаном (Польша) выиграл парный трофей на 15-тысячнике в Ираклионе (Греция).

ITF M15 Ираклион. Пары. Хард. 1/2 финала

Владимир Ужиловский (Украина) / Симон Келан (Польша) – Кай Лемстра (Германия) / Марлон Ванкан (Германия) – 7:5, 6:1

Отметим, что Владимир выиграл 37-й парный трофей в карьере и 2-й в сезоне.

В парном рейтинге АТР Ужиловский занимает 164 место.

По теме:
Александра ОЛЕЙНИКОВА: «Возмущает, когда россиянки предлагают сыграть пару»
Второй трофей за 2 недели. Украинка снова выиграла 15-тысячник в Греции
Украинская теннисистка выиграла 15-тысячник в Ираклионе
Владимир Ужиловский ITF Ираклион
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Уверенная ротация. Шахтер во Львове без проблем разобрался с Ингульцом
Футбол | 05 ноября 2022, 16:52 17
Уверенная ротация. Шахтер во Львове без проблем разобрался с Ингульцом
Уверенная ротация. Шахтер во Львове без проблем разобрался с Ингульцом

«Горняки» забили три гола в ворота соперников

Готовы продать. Стало известно, сколько Шахтер хочет получить за Майкона
Футбол | 05 ноября 2022, 10:27 1
Готовы продать. Стало известно, сколько Шахтер хочет получить за Майкона
Готовы продать. Стало известно, сколько Шахтер хочет получить за Майкона

Бразилец не готов возвращаться в охваченную войной Украину

Холанд на 95 минуте снова спас Манчестер Сити, яркая победа Де Дзерби
Футбол | 05.11.2022, 19:01
Холанд на 95 минуте снова спас Манчестер Сити, яркая победа Де Дзерби
Холанд на 95 минуте снова спас Манчестер Сити, яркая победа Де Дзерби
Успех Киченок, огненные матчи в УПЛ, прощание Пике, невероятный Холанд
Футбол | 06.11.2022, 06:20
Успех Киченок, огненные матчи в УПЛ, прощание Пике, невероятный Холанд
Успех Киченок, огненные матчи в УПЛ, прощание Пике, невероятный Холанд
Молодость против опыта. Стали известны финалисты Мастерса в Париже
Теннис | 05.11.2022, 20:30
Молодость против опыта. Стали известны финалисты Мастерса в Париже
Молодость против опыта. Стали известны финалисты Мастерса в Париже
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Владелец Металлиста Ярославский был заочно арестован российским судом
Владелец Металлиста Ярославский был заочно арестован российским судом
04.11.2022, 17:26 7
Футбол
По стопам Свитолиной. Саккари вошла в историю Итоговых турниров WTA
По стопам Свитолиной. Саккари вошла в историю Итоговых турниров WTA
05.11.2022, 11:58 2
Теннис
Если побьет Фьюри. Усик может завершить карьеру или вернуться в крузервейт
Если побьет Фьюри. Усик может завершить карьеру или вернуться в крузервейт
04.11.2022, 23:28
Бокс
«Fuck war! Fuck putin!» Футболистка сборной россии выступила против войны
«Fuck war! Fuck putin!» Футболистка сборной россии выступила против войны
05.11.2022, 04:39 3
Футбол
Команда неудачников. 11 вундеркиндов из FM2013, так и не ставших звездами
Команда неудачников. 11 вундеркиндов из FM2013, так и не ставших звездами
04.11.2022, 19:30 6
Футбол
Они не уходят. Россияне заманивают ВСУ в ловушку на Херсонщине
Они не уходят. Россияне заманивают ВСУ в ловушку на Херсонщине
05.11.2022, 18:05 1
Война
ВИДЕО. Провал Забарного, Довбик лучший бомбардир, ставим на Ворсклу
ВИДЕО. Провал Забарного, Довбик лучший бомбардир, ставим на Ворсклу
04.11.2022, 11:45 1
Футбол
Матч Ворскла – Львов завершился скандалом
Матч Ворскла – Львов завершился скандалом
04.11.2022, 22:41 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности