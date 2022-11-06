34-летний украинский теннисист выиграл 37-й трофей в карьере

34-летний украинский теннисист Владимир Ужиловский вместе со своим напарником Симоном Келаном (Польша) выиграл парный трофей на 15-тысячнике в Ираклионе (Греция).

ITF M15 Ираклион. Пары. Хард. 1/2 финала

Владимир Ужиловский (Украина) / Симон Келан (Польша) – Кай Лемстра (Германия) / Марлон Ванкан (Германия) – 7:5, 6:1

Отметим, что Владимир выиграл 37-й парный трофей в карьере и 2-й в сезоне.

В парном рейтинге АТР Ужиловский занимает 164 место.