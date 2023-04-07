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Украина. Премьер лига
07 апреля 2023, 18:52 | Обновлено 07 апреля 2023, 20:20
518
0

Долгожданная победа. Ворскла прервала затяжную серию неудач

Полтавчане впервые выиграли в 2023 году

07 апреля 2023, 18:52 | Обновлено 07 апреля 2023, 20:20
518
0
Долгожданная победа. Ворскла прервала затяжную серию неудач
ФК Ворскла Полтава

В пятницу, 7 апреля, в стартовом поединке 20-го тура украинской Премьер-лиги полтавская «Ворскла» в родных стенах встретилась с «Ингульцом» и добилась победы со счетом 1:0.

Для команды Виктора Скрипника этот выигрыш стал первым в официальных матчах 2023 года. Более того, «Ворскла» смогла прервать череду из пяти поединков без побед – 2 ничьи, 3 поражения. В весенней части сезона-2022/2023 полтавчане имели 2 ничьи и 2 поражения.

До победы над «Ингульцом» «Ворскла» в последний раз побеждала 19 ноября прошлого года, когда обыграла 1:0 в гостях «Колос».

В таблице УПЛ «Ворскла» занимает 8-е место с 23 очками после 20 встреч. 16 апреля полтавская команда сыграет на выезде с «Черноморцем».

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Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава чемпионат Украины по футболу Ингулец Ворскла - Ингулец
Источник Sport.ua
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