Англия07 апреля 2023, 16:36 |
601
0
Тоттенхэм представил нового топ-менеджера клуба
У «шпор» новый глава футбольного ведомства
07 апреля 2023, 16:36 |
601
0
Лондонский клуб «Тоттенхэм» объявил о назначении Скотта Манна на пост главного футбольного директора.
Сообщается, что Манн возглавит все футбольные отделы клуба и войдет в клубный совет.
Читайте также:Конте и Тоттенхэм: двое у разбитого корыта
Как известно, не так давно стало известно, что решением ФИФА спортивный директор «Тоттенхэма» Фабио Паратичи отстранен от футбола на 2,5 года.
«Тоттенхэм» в таблице английской Премьер-лиги занимает 5-е место с 50 очками после 29 матчей.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 апреля 2023, 05:50 0
Главные новости за 6 апреля на Sport.ua
Хоккей | 06 апреля 2023, 21:05 5
Команда Шахрайчука добыла уверенную победу
Футбол | 06.04.2023, 22:45
Война | 07.04.2023, 08:04
Футбол | 07.04.2023, 07:00
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.04.2023, 02:36 7
06.04.2023, 13:05 7
07.04.2023, 08:23 11
05.04.2023, 16:28 3
06.04.2023, 12:49 7
06.04.2023, 14:08 7
05.04.2023, 19:02 7
05.04.2023, 22:23 12