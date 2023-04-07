Тоттенхэм представил нового топ-менеджера клуба

Лондонский клуб «Тоттенхэм» объявил о назначении Скотта Манна на пост главного футбольного директора.

Сообщается, что Манн возглавит все футбольные отделы клуба и войдет в клубный совет.

Как известно, не так давно стало известно, что решением ФИФА спортивный директор «Тоттенхэма» Фабио Паратичи отстранен от футбола на 2,5 года.

«Тоттенхэм» в таблице английской Премьер-лиги занимает 5-е место с 50 очками после 29 матчей.