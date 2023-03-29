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Англия
29 марта 2023, 19:05 |
316
1

Спортивный директор Тоттенхэма отстранен на 2,5 года

Фабио Паратичи наказали за старые грехи

29 марта 2023, 19:05 |
316
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Спортивный директор Тоттенхэма отстранен на 2,5 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Фабио Паратичи

ФИФА вынесла свой приговор по делу о коррупции и мошенничестве высшего руководства «Ювентуса». Свое наказание получил и Фабио Паратичи, который покинул туринский клуб прошлым летом им перешел на должность спортивного директора «Ювентуса». Его отстранили от футбола на 2,5 года.

Также отстранены были бывшие президент «Ювентуса» Андреа Аньелли, генеральный директор Маурицио Арривабене, вице-президент Павел Недвед и спортивный директор Федерико Керубини.

Аналогичные приговоры от Федерации футбола Италии были вынесены раньше, но действовали они только на территории Италии, поэтому на Паратичи не распространялись, в отличие от приговора ФИФА.

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ФИФА Фабио Паратичи Тоттенхэм Ювентус Андреа Аньелли Маурицио Арривабене Павел Недвед
Источник ФИФА
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Gargantua
самое время рассказывать, что это месть за суперлигу.
как и преследование бывшего очень честного руководства Барселоны.
запутались в аферах, довели клубы до банкротства а потом все проблемы хотели одним махом решить за счет суперлиги
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