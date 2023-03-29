Спортивный директор Тоттенхэма отстранен на 2,5 года
Фабио Паратичи наказали за старые грехи
ФИФА вынесла свой приговор по делу о коррупции и мошенничестве высшего руководства «Ювентуса». Свое наказание получил и Фабио Паратичи, который покинул туринский клуб прошлым летом им перешел на должность спортивного директора «Ювентуса». Его отстранили от футбола на 2,5 года.
Также отстранены были бывшие президент «Ювентуса» Андреа Аньелли, генеральный директор Маурицио Арривабене, вице-президент Павел Недвед и спортивный директор Федерико Керубини.
Аналогичные приговоры от Федерации футбола Италии были вынесены раньше, но действовали они только на территории Италии, поэтому на Паратичи не распространялись, в отличие от приговора ФИФА.
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