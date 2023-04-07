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  4. Металлург-2 – Хуст. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Украины
Металлург-2 Зп
07.04.2023 13:00 – FT 1 : 2
Хуст
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Вторая лига
07 апреля 2023, 14:30 | Обновлено 07 апреля 2023, 15:12
114
0

Металлург-2 – Хуст. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 апреля видеотрансляцию матча 11-го тура Второй лиги

07 апреля 2023, 14:30 | Обновлено 07 апреля 2023, 15:12
114
0
Металлург-2 – Хуст. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПФЛ

7 апреля в 13:00 проходит матч 11-го тура во Второй лиге чемпионата Украины.

Смотрите видеотрансляцию поединка: Металлург-2 – Хуст – 1:2

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Георгий Ковальский (Металлург-2 Зп).
79’
ГОЛ ! Мяч забил Петр Луцив (Хуст).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Павлич (Хуст).
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Источник Sport.ua
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