07.04.2023 13:00 – FT 1 : 2
Украина. Вторая лига07 апреля 2023, 14:30 | Обновлено 07 апреля 2023, 15:12
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Металлург-2 – Хуст. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 7 апреля видеотрансляцию матча 11-го тура Второй лиги
07 апреля 2023, 14:30 | Обновлено 07 апреля 2023, 15:12
114
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7 апреля в 13:00 проходит матч 11-го тура во Второй лиге чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию поединка: Металлург-2 – Хуст – 1:2
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Георгий Ковальский (Металлург-2 Зп).
79’
ГОЛ ! Мяч забил Петр Луцив (Хуст).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Павлич (Хуст).
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