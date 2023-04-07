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Чемпионат Украины
Металлург-2 Зп
07.04.2023 13:00 – FT 1 : 2
Хуст
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Украина. Вторая лига
07 апреля 2023, 15:55 | Обновлено 07 апреля 2023, 16:06
233
0

Вторая лига. Хуст обыграл Металлург-2 в матче-открытии весны-2023

Сыгран стартовый матч 11-го тура

07 апреля 2023, 15:55 | Обновлено 07 апреля 2023, 16:06
233
0
Вторая лига. Хуст обыграл Металлург-2 в матче-открытии весны-2023
ФК Хуст

В пятницу, 7 апреля, взяла старт весенняя часть сезона-2022/2023 в первенстве Украины среди клубов Второй лиги. В Хусте отношения выяснили команды МФК «Металлург-2» Запорожье, для которого игра была домашней, и местный «Хуст».

Победу в поединке со счетом 2:1 отпраздновал «Хуст».

В таблице Второй лиги «Хуст» занимает 5-е место с 16 очками после 11 матчей, у МФК «Металлург-2» 11 пунктов и 8-я позиция. Лидирует «Нива» Бузова, у которой 27 очков после 10 игр.

Вторая лига Украины. 11-й тур

МФК «Металлург-2» – «Хуст» – 1:2

Голы: Павлич, 36 (0:1). Луцив, 79 пенальти (0:2). Ковальский, 90+3 пенальти (1:2).

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Источник Sport.ua
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