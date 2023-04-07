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  4. Шахтер – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина. Премьер лига
07 апреля 2023, 18:47 |
242
0

Шахтер – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 апреля в 14:00 поединок 20-го тура Украинской Премьер-Лиги

07 апреля 2023, 18:47 |
242
0
Шахтер – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер

В субботу, 8 апреля, состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Шахтер» и «Металлист». Игра пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард». Начало в 14:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Шахтер» – «Металлист». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» – «Металлист».

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports+».

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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