Украина. Премьер лига07 апреля 2023, 18:47 |
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Шахтер – Металлист. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 8 апреля в 14:00 поединок 20-го тура Украинской Премьер-Лиги
07 апреля 2023, 18:47 |
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В субботу, 8 апреля, состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Шахтер» и «Металлист». Игра пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард». Начало в 14:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Шахтер» – «Металлист». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» – «Металлист».
Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports+».
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