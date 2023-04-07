В субботу, 8 апреля, состоится матч 20-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Шахтер» и «Металлист». Игра пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард». Начало в 14:00.

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«Шахтер» – «Металлист». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» – «Металлист».

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports+».