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Чемпионат Украины
Ворскла
07.04.2023 15:00 - : -
Ингулец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
07 апреля 2023, 00:17 | Обновлено 07 апреля 2023, 00:29
38
0

Ворскла – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Игра 20 тура начнется 7 апреля в 15:00

07 апреля 2023, 00:17 | Обновлено 07 апреля 2023, 00:29
38
0
Ворскла – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Ингулец

В пятницу, 7 апреля, состоится поединок 20 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть полтавская «Ворскла» и Петровский «Ингулец». Игра пройдет в Полтаве на поле стадиона «Ворскла» имени А. Бутовского, начало – в 15:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Игру будеть судить Виталий Романов из Днепра.

Игру можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sports+.

Ворскла – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» - «Ингулец».

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Источник Sport.ua
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