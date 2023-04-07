В пятницу, 7 апреля, состоится поединок 20 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть полтавская «Ворскла» и Петровский «Ингулец». Игра пройдет в Полтаве на поле стадиона «Ворскла» имени А. Бутовского, начало – в 15:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Игру будеть судить Виталий Романов из Днепра.

Игру можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sports+.

Ворскла – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» - «Ингулец».