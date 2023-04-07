Украина. Премьер лига07 апреля 2023, 00:17 | Обновлено 07 апреля 2023, 00:29
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Ворскла – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Игра 20 тура начнется 7 апреля в 15:00
07 апреля 2023, 00:17 | Обновлено 07 апреля 2023, 00:29
38
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В пятницу, 7 апреля, состоится поединок 20 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть полтавская «Ворскла» и Петровский «Ингулец». Игра пройдет в Полтаве на поле стадиона «Ворскла» имени А. Бутовского, начало – в 15:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua
Игру будеть судить Виталий Романов из Днепра.
Игру можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sports+.
Ворскла – Ингулец. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» - «Ингулец».
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