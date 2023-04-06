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  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – Ингулец
Украина. Премьер лига
06 апреля 2023, 20:47 |
176
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – Ингулец

Игра в Полтаве состоится 7 апреля в 15:00

06 апреля 2023, 20:47 |
176
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Ворскла – Ингулец
ФК Ворскла

В пятницу, 7 апреля, состоится поединок 20 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть полтавская «Ворскла» и Петровский «Ингулец». Игра пройдет в Полтаве на поле стадиона «Ворскла» имени А. Бутовского, начало – в 15:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Игру будеть судить Виталий Романов из Днепра.

Игру можно будет посмотреть на телеканале Setanta Sports+.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» - «Ингулец».

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Источник Sport.ua
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