Опытный украинец пробился в полуфинал парного разряда в Египте

Украинский теннисист Владимир Ужиловский в дуэте с Алексом Кнаффом из Люксембурга вышел в полуфинал парного разряда на 15-тысячнике в Шарм-эль-Шейхе (Египет).

Они в 1/4 финала турнира в двух сетах обыграли египтянина Амра Эльсайеда и Криса Ван Вика из ЮАР – 6:3, 7:5.

ITF M15 Шарм-эль-Шейх 10. Пары. 1/4 финала

Алекс Кнафф / Владимир Ужиловский (Люксембург / Украина, 1) – Амр Эльсайед / Крис Ван Вик (Египет / ЮАР) – 6:3, 7:5