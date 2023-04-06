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ITF
06 апреля 2023, 19:02 | Обновлено 06 апреля 2023, 19:10
101
0

Опытный украинец пробился в полуфинал парного разряда в Египте

35-летний Владимир Ужиловский выступает с люксембуржцем Кнаффом

06 апреля 2023, 19:02 | Обновлено 06 апреля 2023, 19:10
101
0
Опытный украинец пробился в полуфинал парного разряда в Египте
Instagram. Владимир Ужиловский

Украинский теннисист Владимир Ужиловский в дуэте с Алексом Кнаффом из Люксембурга вышел в полуфинал парного разряда на 15-тысячнике в Шарм-эль-Шейхе (Египет).

Они в 1/4 финала турнира в двух сетах обыграли египтянина Амра Эльсайеда и Криса Ван Вика из ЮАР – 6:3, 7:5.

ITF M15 Шарм-эль-Шейх 10. Пары. 1/4 финала

Алекс Кнафф / Владимир Ужиловский (Люксембург / Украина, 1) – Амр Эльсайед / Крис Ван Вик (Египет / ЮАР) – 6:3, 7:5

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Владимир Ужиловский Алекс Кнафф ITF Шарм-эль-Шейх
Источник Sport.ua
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