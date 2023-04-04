Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. 35-летний украинец сыграет в четвертьфинале парного турнира в Египте
ITF
04 апреля 2023, 18:56 | Обновлено 06 апреля 2023, 19:06
747
0

35-летний украинец сыграет в четвертьфинале парного турнира в Египте

Владимир Ужиловский успешен в паре в Шарм-эль-Шейхе

04 апреля 2023, 18:56 | Обновлено 06 апреля 2023, 19:06
747
0
35-летний украинец сыграет в четвертьфинале парного турнира в Египте
Instagram. Владимир Ужиловский

35-летний украинский теннисист Владимир Ужиловский вместе со своим напарником Алексом Кнаффом из Люксембурга пробился в четвертьфинал парного разряда на 15-тысячнике в Шарм-эль-Шейхе (Египет).

ITF M15 Шарм-эль-Шейх 10. Пары. 1/8 финала

Алекс Кнафф / Владимир Ужиловский (Люксембург / Украина, 1) – Арсланбек Айткулов / игорь трунов (Казахстан / ***) – 6:1, 6:4

Напомним, в ноябре прошлого года Ужиловский выиграл 37-й в карьере парный трофей, победив с поляком Симоном Келаном на турнире в Греции.

По теме:
Опытный украинец пробился в полуфинал парного разряда в Египте
Убрал фаворита. Белобородько на турнире в Египте прошел в четвертьфинал
Финал Киченок, трофей Манафова, история для Китая и сексуальная Костюк
Владимир Ужиловский ITF Шарм-эль-Шейх
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Инсайдер: Лэмпард возглавил Челси
Футбол | 06 апреля 2023, 02:36 7
Инсайдер: Лэмпард возглавил Челси
Инсайдер: Лэмпард возглавил Челси

Специалист вернулся на тренерский мостик лондонской команды

Украинский теннисист на отказе серба вышел в четвертьфинал турнира в Индии
Теннис | 06 апреля 2023, 10:26 0
Украинский теннисист на отказе серба вышел в четвертьфинал турнира в Индии
Украинский теннисист на отказе серба вышел в четвертьфинал турнира в Индии

Владислав Орлов во второй раз за 2 недели обыграл Бориса Бутулию

Украина U-19 потерпела разгромное поражение от Швеции на старте отбора Евро
Футбол | 05.04.2023, 21:25
Украина U-19 потерпела разгромное поражение от Швеции на старте отбора Евро
Украина U-19 потерпела разгромное поражение от Швеции на старте отбора Евро
ФОТО. Усик лайкнул хвалебный пост Ломаченко о митрополите Онуфрие
Бокс | 06.04.2023, 11:17
ФОТО. Усик лайкнул хвалебный пост Ломаченко о митрополите Онуфрие
ФОТО. Усик лайкнул хвалебный пост Ломаченко о митрополите Онуфрие
Названы условия, при которых россиян и белорусов допустят на Уимблдон-2023
Теннис | 06.04.2023, 14:40
Названы условия, при которых россиян и белорусов допустят на Уимблдон-2023
Названы условия, при которых россиян и белорусов допустят на Уимблдон-2023
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В топ-3. Стала известна зарплата Цыганкова в Жироне
В топ-3. Стала известна зарплата Цыганкова в Жироне
06.04.2023, 12:45 5
Футбол
Аваи объявил о переходе футболиста Шахтера
Аваи объявил о переходе футболиста Шахтера
04.04.2023, 19:28 2
Футбол
Цуренко проиграла 5-й ракетке мира во втором раунде турнира в Чарльстоне
Цуренко проиграла 5-й ракетке мира во втором раунде турнира в Чарльстоне
05.04.2023, 06:10
Теннис
ВИДЕО. Не для вас, черви, строилась. Как выглядит Донбасс Арена с воздуха
ВИДЕО. Не для вас, черви, строилась. Как выглядит Донбасс Арена с воздуха
05.04.2023, 02:23 5
Футбол
Ястремская уступила теннисистке из третьей сотни на турнире в Колумбии
Ястремская уступила теннисистке из третьей сотни на турнире в Колумбии
04.04.2023, 20:45 16
Теннис
«135 фунтов – не мой вес». Ломаченко готов сменить весовую категорию
«135 фунтов – не мой вес». Ломаченко готов сменить весовую категорию
05.04.2023, 17:12 3
Бокс
Стало известно, сколько голосов на Конгрессе УЕФА было отдано за Павелко
Стало известно, сколько голосов на Конгрессе УЕФА было отдано за Павелко
05.04.2023, 21:05 9
Футбол
ВИДЕО. Невероятный рывок в 38 лет. Роналду оформил дубль за Аль-Наср
ВИДЕО. Невероятный рывок в 38 лет. Роналду оформил дубль за Аль-Наср
04.04.2023, 23:38 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности