35-летний украинец сыграет в четвертьфинале парного турнира в Египте

35-летний украинский теннисист Владимир Ужиловский вместе со своим напарником Алексом Кнаффом из Люксембурга пробился в четвертьфинал парного разряда на 15-тысячнике в Шарм-эль-Шейхе (Египет).

ITF M15 Шарм-эль-Шейх 10. Пары. 1/8 финала

Алекс Кнафф / Владимир Ужиловский (Люксембург / Украина, 1) – Арсланбек Айткулов / игорь трунов (Казахстан / ***) – 6:1, 6:4

Напомним, в ноябре прошлого года Ужиловский выиграл 37-й в карьере парный трофей, победив с поляком Симоном Келаном на турнире в Греции.