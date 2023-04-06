Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Ига СВЕНТЕК: «После Второй мировой войны немецких игроков не допускали»
WTA
06 апреля 2023, 13:05 |
1093
4

Ига СВЕНТЕК: «После Второй мировой войны немецких игроков не допускали»

Первая ракетка мира рассказала о важности отстранения российских и белорусских спортсменов

06 апреля 2023, 13:05 |
1093
4
Ига СВЕНТЕК: «После Второй мировой войны немецких игроков не допускали»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) в интервью BBC заявила, что российских и белорусских игроков уже поздно отстранять, но это нужно сделать:

«Я слышала, что после Второй мировой войны немецких игроков не допускали, так же как японских и итальянских, и мне кажется, что подобные моменты показали бы российскому правительству, что, возможно не стоило этого делать. Понимаю, что это мелочи, потому что мы всего лишь спортсмены, маленький кусочек мира, но я чувствую, что спорт очень важен, и спорт всегда использовался в пропаганде.

Это решение рассматривалось, но теннис не пошел по этому пути, а теперь это пожалуй было бы довольно несправедливо по отношению к российским и белорусским игрокам, потому что такое решение должно было быть принято еще год назад.

Мне кажется, что теннис с самого начала мог бы действовать немного лучше, показывая всем, что теннисисты выступают против войны. Думаю, они могли бы сделать больше, чтобы донести эту мысль и рассказать о своих взглядах, а также помочь нам лучше справляться в раздевалке, потому что атмосфера там довольно напряженная.

Если говорить о российских и белорусских игроках, то они не виноваты, что у них такой паспорт, но, с другой стороны, мы все в какой-то степени влияем на ситуацию и если это поможет остановить российскую агрессию, мы должны пойти по этому пути в плане решений, которые принимают федерации.

Конечно, это легко говорить, но когда вы сталкиваетесь с людьми лицом к лицу, это немного другое. Я пожала руку, например, Дарье Касаткиной – она открыто сказала, что изначально была против войны, и ее мечтой было бы, чтобы она закончилась. Я очень уважаю это, потому что думаю, что для российских спортсменов это смело, поскольку их ситуация довольно сложная, и иногда им трудно говорить об этом вслух».

По теме:
Названы условия, при которых россиян и белорусов допустят на Уимблдон-2023
«Война в городской застройке». ВСУ рассказали о ситуации в Бахмуте
ФОТО. Усик лайкнул хвалебный пост Ломаченко о митрополите Онуфрие
Ига Свёнтек дисквалификация беларуси дисквалификация россии российско-украинская война Дарья Касаткина
Источник Большой теннис Украины
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дэниел СТАРРИДЖ: «Мудрик упустил шанс»
Футбол | 06 апреля 2023, 10:34 3
Дэниел СТАРРИДЖ: «Мудрик упустил шанс»
Дэниел СТАРРИДЖ: «Мудрик упустил шанс»

Бывший форвард «Челси» – об игре украинца в матче с «Астон Виллой»

Плохие новости и потери ВСУ. Резников рассказал об информационной политике
Война | 05 апреля 2023, 14:48 5
Плохие новости и потери ВСУ. Резников рассказал об информационной политике
Плохие новости и потери ВСУ. Резников рассказал об информационной политике

Министр обороны высказался о ситуации с информационной политикой

Стало известно, сколько голосов на Конгрессе УЕФА было отдано за Павелко
Футбол | 05.04.2023, 21:05
Стало известно, сколько голосов на Конгрессе УЕФА было отдано за Павелко
Стало известно, сколько голосов на Конгрессе УЕФА было отдано за Павелко
МОК, аргументируя решение по рф, ссылается на Федерацию тенниса Украины
Другие виды | 05.04.2023, 22:23
МОК, аргументируя решение по рф, ссылается на Федерацию тенниса Украины
МОК, аргументируя решение по рф, ссылается на Федерацию тенниса Украины
Мирон МАРКЕВИЧ: «УАФ не пустит меня в сборную? Все правильно»
Футбол | 06.04.2023, 09:13
Мирон МАРКЕВИЧ: «УАФ не пустит меня в сборную? Все правильно»
Мирон МАРКЕВИЧ: «УАФ не пустит меня в сборную? Все правильно»
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Nick.Grabowski
Коли в 1924 хоронили Леніна, то на транспарантах було написало "Могила Ленина - колыбель свободы всего человечества". Росіяни - вони збоченці:
- вони кажуть "ми адін народ, і бомблять та знищують міста в 430 тис, 100 тис";
- вони кажуть ми віримо в Бога та ходять на екскурсію в мавзолей до Леніна, прославляють Троцького;
- вони кажуть ми православні, але при цьому їх не дивує, що ФСБ (КГБ-НКВД) понад 70 років знищували право на християнство для понад 300 млн людей, а зараз має агентурну мережу через лже-попів МП;
- вони кажуть "Запад - наш враг", але при цьому не вилазять з Куршавеля, їздять на Мерседесах, БМВ, Ауді, літають на західних літаках.
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Gambie
Русские сами никогда не скажут что мы против войны и убийств людей .Потом их в России за эти слова накажут и отлучат от тенниса 
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик рассказал, почему его команда остановила переговоры с Фьюри
Усик рассказал, почему его команда остановила переговоры с Фьюри
04.04.2023, 16:05 1
Бокс
ВИДЕО. Не для вас, черви, строилась. Как выглядит Донбасс Арена с воздуха
ВИДЕО. Не для вас, черви, строилась. Как выглядит Донбасс Арена с воздуха
05.04.2023, 02:23 5
Футбол
Месси отказался от зарплаты в 400 миллионов в год
Месси отказался от зарплаты в 400 миллионов в год
05.04.2023, 19:02 6
Футбол
Аваи объявил о переходе футболиста Шахтера
Аваи объявил о переходе футболиста Шахтера
04.04.2023, 19:28 2
Футбол
«Шикарный план». Усик рассказал, с кем намерен провести следующий бой
«Шикарный план». Усик рассказал, с кем намерен провести следующий бой
04.04.2023, 09:30 4
Бокс
В руководстве Барселоны отреагировали на домашнее поражение от Реала
В руководстве Барселоны отреагировали на домашнее поражение от Реала
06.04.2023, 04:19
Футбол
Известный украинский вратарь болен раком
Известный украинский вратарь болен раком
05.04.2023, 14:04 6
Футбол
«135 фунтов – не мой вес». Ломаченко готов сменить весовую категорию
«135 фунтов – не мой вес». Ломаченко готов сменить весовую категорию
05.04.2023, 17:12 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности