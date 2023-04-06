Ига СВЕНТЕК: «После Второй мировой войны немецких игроков не допускали»

Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) в интервью BBC заявила, что российских и белорусских игроков уже поздно отстранять, но это нужно сделать:

«Я слышала, что после Второй мировой войны немецких игроков не допускали, так же как японских и итальянских, и мне кажется, что подобные моменты показали бы российскому правительству, что, возможно не стоило этого делать. Понимаю, что это мелочи, потому что мы всего лишь спортсмены, маленький кусочек мира, но я чувствую, что спорт очень важен, и спорт всегда использовался в пропаганде.



Это решение рассматривалось, но теннис не пошел по этому пути, а теперь это пожалуй было бы довольно несправедливо по отношению к российским и белорусским игрокам, потому что такое решение должно было быть принято еще год назад.

Мне кажется, что теннис с самого начала мог бы действовать немного лучше, показывая всем, что теннисисты выступают против войны. Думаю, они могли бы сделать больше, чтобы донести эту мысль и рассказать о своих взглядах, а также помочь нам лучше справляться в раздевалке, потому что атмосфера там довольно напряженная.

Если говорить о российских и белорусских игроках, то они не виноваты, что у них такой паспорт, но, с другой стороны, мы все в какой-то степени влияем на ситуацию и если это поможет остановить российскую агрессию, мы должны пойти по этому пути в плане решений, которые принимают федерации.

Конечно, это легко говорить, но когда вы сталкиваетесь с людьми лицом к лицу, это немного другое. Я пожала руку, например, Дарье Касаткиной – она открыто сказала, что изначально была против войны, и ее мечтой было бы, чтобы она закончилась. Я очень уважаю это, потому что думаю, что для российских спортсменов это смело, поскольку их ситуация довольно сложная, и иногда им трудно говорить об этом вслух».