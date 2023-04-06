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Италия
06 апреля 2023, 04:19 | Обновлено 06 апреля 2023, 04:27
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В руководстве Барселоны отреагировал на крупное домашнее поражение от Реала

Йорди Кройф – о фиаско в принципиальном противостоянии

06 апреля 2023, 04:19 | Обновлено 06 апреля 2023, 04:27
60
0
В руководстве Барселоны отреагировал на крупное домашнее поражение от Реала
Getty Images/Global Images Ukraine

Спортивный директор «Барселоны» Йорди Кройф прокомментировал крупное поражение команды Хави в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании с «Реалом» (0:4).

«Это очень тяжелый результат, которого мы не хотели. Поздравляю «Реал». У них получился хороший матч, а у нас — нет. Мы потерпели неудачу на тех участках, где мы обычно безупречны, то есть в обеих областях. Мы не были решительными. Это матчи, в которых, когда результат тебя не устраивает, ты должен действовать более агрессивно. Это большой матч, но этот результат причиняет много боли», — заявил Кройф.

Ранее сообщалось, что «Реал» победой над «Барселоной» смог повторить достижение киевского «Динамо» 26-летней давности.

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Йорди Кройф Барселона Барселона - Реал Реал Мадрид Кубок Испании по футболу
Источник Marca
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