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Испания
06 апреля 2023, 03:58 | Обновлено 06 апреля 2023, 03:59
97
0

Реал повторил успех Динамо Киев 26-летней давности

Мадридский клуб добился в Барселоне исторической победы

06 апреля 2023, 03:58 | Обновлено 06 апреля 2023, 03:59
97
0
Реал повторил успех Динамо Киев 26-летней давности
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 5 апреля, в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании мадридский «Реал» на выезде разгромил «Барселону» со счетом 4:0. Благодаря этой победе, «галактикос» вышли в финал турнира, отыгравшись после поражения 0:1 дома в первом матче.

«Барселона» впервые в XXI веке проиграла на своем поле с разницей в четыре гола.

В последний раз каталонцы терпели подобное крупное поражение на своем поле в 1997 году. Тогда их со счетом 4:0 обыграло киевское «Динамо» на групповом стадии Лиги чемпионов. В том матче хет-трик оформил Андрей Шевченко, еще один гол забил Сергей Ребров.

Мадридскому «Реалу» «блауграна» так крупно не проигрывала дома с 1963 года.

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Кубок Испании по футболу Реал Мадрид Барселона Барселона - Реал Динамо Киев
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