В среду, 5 апреля, состоялся перенесенный матч 7-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Вест Хэм» принял «Ньюкасл». Игра завершилась крупной победой гостей – 5:1.

В составе «сорок» по два гола забили Каллум Уилсон и Жоэлинтон, один гол на счету у Исака. У «молотобойцев» гол престижа провел Зума.