Англия06 апреля 2023, 01:55 |
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Вест Хэм – Ньюкасл – 1:5. Дубли Уилсона и Жоэлинтона. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор поединка чемпионата Англии
06 апреля 2023, 01:55 |
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В среду, 5 апреля, состоялся перенесенный матч 7-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Вест Хэм» принял «Ньюкасл». Игра завершилась крупной победой гостей – 5:1.
В составе «сорок» по два гола забили Каллум Уилсон и Жоэлинтон, один гол на счету у Исака. У «молотобойцев» гол престижа провел Зума.
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Жоэлинтон (Ньюкасл).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Исак (Ньюкасл).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Каллум Уилсон (Ньюкасл).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Курт Зума (Вест Хэм).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Жоэлинтон (Ньюкасл).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Каллум Уилсон (Ньюкасл).
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