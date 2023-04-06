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Чемпионат Англии
Вест Хэм
05.04.2023 22:00 – FT 1 : 5
Ньюкасл
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Англия
06 апреля 2023, 01:55 |
41
0

Вест Хэм – Ньюкасл – 1:5. Дубли Уилсона и Жоэлинтона. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор поединка чемпионата Англии

06 апреля 2023, 01:55 |
41
0
Вест Хэм – Ньюкасл – 1:5. Дубли Уилсона и Жоэлинтона. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 5 апреля, состоялся перенесенный матч 7-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Вест Хэм» принял «Ньюкасл». Игра завершилась крупной победой гостей – 5:1.

В составе «сорок» по два гола забили Каллум Уилсон и Жоэлинтон, один гол на счету у Исака. У «молотобойцев» гол престижа провел Зума.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Жоэлинтон (Ньюкасл).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Исак (Ньюкасл).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Каллум Уилсон (Ньюкасл).
39’
ГОЛ ! Мяч забил Курт Зума (Вест Хэм).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Жоэлинтон (Ньюкасл).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Каллум Уилсон (Ньюкасл).
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Источник Sport.ua
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