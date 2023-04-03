5 апреля на «Лондон Стэдиум» пройдет матч 7-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Вест Хэм» встретится с «Ньюкаслом». Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Вест Хэм

Клуб при Дэвиде Мойесе довольно неожиданно смог превратиться в претендента на высокие места. С различными шансами, но и в позапрошлом, и прошлом сезоне молотобойцы претендовали даже на 4-е, лигочемпионское место. И играют в еврокубках да так, что в Лиге конференций у них стопроцентные показатели – от квалификации до 1/8 финала были только победы. Вот только это слабо компенсирует нынешнее положение на внутренней арене. Столичный проект все время идет на грани провала в Премьер-Лиге. Неплохие результаты с середины зимы (9 очков в 7 турах) не помогли провести паузу на матчи сборных выше 18-го места - конкуренты к весне прибавили больше. Тем важнее было выиграть у такого соперника – Саутгемптона. В поединке с ним единственный гол забил Агерд в середине 1-го тайма.

Ньюкасл

Команда, такое впечатление, потратила немало сил на успешнейший 2022-й год, и на поход в финал Кубка Лиги. В итоге решающий поединок за трофей подопечные Эдди Хау проиграли без вариантов Манчестер Юнайтед. И тогда же пережили спад и в рамках АПЛ. В 8 поединках была только 1 победа, и главное, после длительной беспроигрышной серии сороки уступили и Ливерпулю, и Манчестер Сити. Но нужно при этом отметить молодого наставника, который успел все исправить по ходу розыгрыша, в марте, наладить ситуацию и выдать по 2:1 с Вулверхэмптон и Ноттингем Форест, показав, что от намерений побороться за 4-е лигочемпионское место не отказываются. И в этом плане воскресные 2:0 с Манчестер Юнайтед крайне ценны - поравнялись с ним по очкам и обогнали по дополнительным показателям.

Статистика личных встреч

В сезоне 2020/2021 оба поединка выиграл Ньюкасл. Но дальше была выездная победа Вест Хэма, и, уже дважды, по 1:1.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают преимущество амбициозным гостям. Но матч в любом случае будет не зрелищным, тут ставим на тотал меньше 2,5 голов с коэффициент - 1,79.