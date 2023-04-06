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  4. Фора в 2 мяча. Фиорентина сделала большой шаг на пути к финалу Кубка Италии
Кубок Италии
Кремонезе
05.04.2023 22:00 – FT 0 : 2
Фиорентина
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
06 апреля 2023, 00:23 | Обновлено 06 апреля 2023, 01:30
72
0

Фора в 2 мяча. Фиорентина сделала большой шаг на пути к финалу Кубка Италии

«Кремонезе» не сумел дома достойно сыграть с фиалками, но впереди 2-й матч

06 апреля 2023, 00:23 | Обновлено 06 апреля 2023, 01:30
72
0
Фора в 2 мяча. Фиорентина сделала большой шаг на пути к финалу Кубка Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

В первом матче 1/2 финала Кубка Италии «Кремонезе» проиграл «Фиорентине» (0:2).

У гостей отличились Артур Кабрал и Николас Гонсалес (с пенальти).

Второй матч между этими командами пройдет 27 апреля во Флоренции, причем «фиалки» имеют фору в 2 мяча

В другом полуфинале борьбу ведут «Ювентус» и «Интер» (1:1 в первом матче).

Кубок Италии

1/2 финала, 5 апреля

Кремонезе – Фиорентина – 0:2

Голы: Артур Кабрал, 20, Николас Гонсалес, 75 (пен)

События матча

75’
ГОЛ ! С пенальти забил Николас Гонсалес (Фиорентина).
73’
Эмануэль Аю (Кремонезе) получает красную карточку.
20’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Кабрал (Фиорентина).
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Кубок Италии по футболу Кремонезе Фиорентина видео голов и обзор Артур Кабрал Николас Гонсалес
Источник Sport.ua
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