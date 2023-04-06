Фора в 2 мяча. Фиорентина сделала большой шаг на пути к финалу Кубка Италии

В первом матче 1/2 финала Кубка Италии «Кремонезе» проиграл «Фиорентине» (0:2).

У гостей отличились Артур Кабрал и Николас Гонсалес (с пенальти).

Второй матч между этими командами пройдет 27 апреля во Флоренции, причем «фиалки» имеют фору в 2 мяча

В другом полуфинале борьбу ведут «Ювентус» и «Интер» (1:1 в первом матче).

Кубок Италии

1/2 финала, 5 апреля

Кремонезе – Фиорентина – 0:2

Голы: Артур Кабрал, 20, Николас Гонсалес, 75 (пен)