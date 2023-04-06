Кубок Италии
05.04.2023 22:00 – FT 0 : 2
Италия06 апреля 2023, 00:23 | Обновлено 06 апреля 2023, 01:30
72
0
Фора в 2 мяча. Фиорентина сделала большой шаг на пути к финалу Кубка Италии
«Кремонезе» не сумел дома достойно сыграть с фиалками, но впереди 2-й матч
06 апреля 2023, 00:23 | Обновлено 06 апреля 2023, 01:30
72
0
В первом матче 1/2 финала Кубка Италии «Кремонезе» проиграл «Фиорентине» (0:2).
У гостей отличились Артур Кабрал и Николас Гонсалес (с пенальти).
Второй матч между этими командами пройдет 27 апреля во Флоренции, причем «фиалки» имеют фору в 2 мяча
В другом полуфинале борьбу ведут «Ювентус» и «Интер» (1:1 в первом матче).
Кубок Италии
1/2 финала, 5 апреля
Кремонезе – Фиорентина – 0:2
Голы: Артур Кабрал, 20, Николас Гонсалес, 75 (пен)
События матча
75’
ГОЛ ! С пенальти забил Николас Гонсалес (Фиорентина).
73’
Эмануэль Аю (Кремонезе) получает красную карточку.
20’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Кабрал (Фиорентина).
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