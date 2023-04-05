МОК, аргументируя решение по рф, ссылается на Федерацию тенниса Украины
В МОК считают, что стоят серьезные вопросы об автономии украинского спорта
Международный Олимпийский комитет (МОК), в очередной раз аргументируя решение по возвращению спортсменов рф и рб в большой спорт, ссылается на Федерацию тенниса Украины.
Заявление МОК
Решение о бойкоте соревнований от украинского правительства ставит серьезные вопросы об автономии украинского спорта.
В случае реализации такое решение нанесет ущерб только украинскому сообществу спортсменов и национальным спортивным федерациям и никоим образом не повлияет на войну, которую мир хочет остановить и которую яростно осуждает МОК. МОК всегда утверждал, что правительства не должны решать, какие спортсмены могут участвовать в каких международных соревнованиях.
В случае реализации такое решение также противоречило бы позиции ряда украинских спортсменов и других членов украинского олимпийского сообщества.
Буквально на днях Федерация тенниса Украины заявила: «Этим обращением мы выражаем общую позицию относительно возможного решения НОК о полном бойкоте игроками всех международных турниров, где играют россияне или белорусы. Такое решение будет привести к уничтожению украинского тенниса, ведь игроки из этих стран принимают участие почти в каждом соревновании, и это станет санкцией не против россиян, а против украинцев. Если допустить русских и белорусов до соревнований, с ними нужно играть и побеждать, а не уклоняться от поединка».
МОК всегда следовал и будет следовать в этом случае своей политике защиты спортсменов. Поэтому, если это будет реализовано, спортсмены, которые хотят участвовать в соревнованиях и потеряют поддержку своей Национальной спортивной федерации и своего Национального олимпийского комитета из-за вмешательства правительства, могут рассчитывать на прямую поддержку Фонда солидарности Олимпийского движения для олимпийского сообщества Украины и программы поддержки спортсменов МОК.
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