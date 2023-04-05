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05 апреля 2023, 22:23 | Обновлено 05 апреля 2023, 22:35
706
1

МОК, аргументируя решение по рф, ссылается на Федерацию тенниса Украины

В МОК считают, что стоят серьезные вопросы об автономии украинского спорта

05 апреля 2023, 22:23 | Обновлено 05 апреля 2023, 22:35
706
1
МОК, аргументируя решение по рф, ссылается на Федерацию тенниса Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

Международный Олимпийский комитет (МОК), в очередной раз аргументируя решение по возвращению спортсменов рф и рб в большой спорт, ссылается на Федерацию тенниса Украины.

Заявление МОК

Решение о бойкоте соревнований от украинского правительства ставит серьезные вопросы об автономии украинского спорта.

В случае реализации такое решение нанесет ущерб только украинскому сообществу спортсменов и национальным спортивным федерациям и никоим образом не повлияет на войну, которую мир хочет остановить и которую яростно осуждает МОК. МОК всегда утверждал, что правительства не должны решать, какие спортсмены могут участвовать в каких международных соревнованиях.

В случае реализации такое решение также противоречило бы позиции ряда украинских спортсменов и других членов украинского олимпийского сообщества.

Буквально на днях Федерация тенниса Украины заявила: «Этим обращением мы выражаем общую позицию относительно возможного решения НОК о полном бойкоте игроками всех международных турниров, где играют россияне или белорусы. Такое решение будет привести к уничтожению украинского тенниса, ведь игроки из этих стран принимают участие почти в каждом соревновании, и это станет санкцией не против россиян, а против украинцев. Если допустить русских и белорусов до соревнований, с ними нужно играть и побеждать, а не уклоняться от поединка».

МОК всегда следовал и будет следовать в этом случае своей политике защиты спортсменов. Поэтому, если это будет реализовано, спортсмены, которые хотят участвовать в соревнованиях и потеряют поддержку своей Национальной спортивной федерации и своего Национального олимпийского комитета из-за вмешательства правительства, могут рассчитывать на прямую поддержку Фонда солидарности Олимпийского движения для олимпийского сообщества Украины и программы поддержки спортсменов МОК.

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Источник МОК
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Комментарии 1
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anacreon
Влада має розпустити цю федерацію, наші податки не повинні  йти на утримання цієї егоїстичної швалі. Мало того, що ми маємо боротися за недопуск русні на змагання. Так ще власні федерації в унісон підспівують шлюхам МОК і вимагають права грати з русньою. І усі ці чинуші отримують величезні зарплатні з наших податків. Тоді як користі з них ніякої, тільки шкода.
Кожен день наша преса мала дзвонити всім цим Костюк, Калінінам та іншим і прямо питати, чого вони грають з русньою, а не знімаються. Тенісисти і та федерація зробили найбільшлї шкоди в цій ситуації. І найдивовижніше, що вони реально не розуміють цього. Вони думають, що якісь патріоти і чимось допомагають.
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