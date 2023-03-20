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  4. ФТУ: «Решение НОК станет санкцией не против агрессоров, а против украинцев»
Теннис в Украине
20 марта 2023, 14:57 | Обновлено 20 марта 2023, 15:04
657
4

ФТУ: «Решение НОК станет санкцией не против агрессоров, а против украинцев»

Федерация тенниса Украины выступила с обращением

20 марта 2023, 14:57 | Обновлено 20 марта 2023, 15:04
657
4
ФТУ: «Решение НОК станет санкцией не против агрессоров, а против украинцев»

Федерация тенниса Украины ходатайствовала перед Национальным олимпийским комитетом и Министерство молодежи и спорта относительно своей позиции по участию украинских теннисистов в матчах различных турниров против россиян и белорусов.

«Федерация тенниса Украины совместно с ведущими игроками национальных сборных Украины по теннису обращается в НОК Украины и Министерство молодежи и спорта Украины с общим заявлением о возможном запрете украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, к которым допущены представители стран-агрессоров.

Международная федерация тенниса была первой из крупнейших федераций, остановившей членство национальных федераций россии и беларуси. Команды этих стран дисквалифицированы во всех без исключения командных соревнованиях, включая Кубок Дэвиса и Кубок Билли Джин Кинг, где россияне были действующими чемпионами обоих соревнований.

Допуск индивидуальных спортсменов производится только под нейтральным белым флагом. Профессиональные теннисные туры ATP и WTA поддержали такое решение и ввели такие же ограничения. К сожалению, несмотря на все попытки Федерации тенниса Украины и профессиональных игроков, руководящие органы тенниса не отстранили индивидуальных атлетов».

Этим обращением мы выражаем общую позицию относительно возможного решения НОК о полном бойкоте игроками всех международных турниров, где играют россияне или белорусы. Такое решение приведет к разрушению украинского тенниса, ведь игроки из этих стран принимают участие почти в каждом соревновании. Такое решение станет санкцией не против агрессоров, а против украинцев, каждый на своем уровне продвигающих проукраинскую позицию в каждом уголке мира, где они играют.

Мы можем потерять серьезный рычаг в информационной войне, не сможем осветить все ужасы, происходящие последний год в нашей стране. Мы уверены, что каждый должен быть полезен на своем месте. Если лишить теннисистов возможности выступать на соревнованиях, значит потерять один из участков фронта.

Если россиян и белорусов допускают к соревнованиям, нужно с ними играть и побеждать, а не избегать битвы. Как делают наши ребята в ВСУ на фронте и все сознательные граждане, каждый на своем месте. Мы выступаем с позицией продолжать выступать на международных соревнованиях, активизировать борьбу за отстранение игроков из россии и беларуси. Бить их на кортах по всему миру.

Мы должны продвигать наши общие идеи и ценности по миру и помогать ВСУ. Помогать пострадавшим от ужасной войны украинцам, насколько это каждый может делать».

Заявление Федерации тенниса Украины подписали Ангелина Калинина, Даяна Ястремская, Катарина Завацкая, Надежда Киченок, Александр Овчаренко, Владислав Орлов и Илья Белобородько.

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Федерация тенниса Украины Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая Надежда Киченок Александр Овчаренко Владислав Орлов Илья Белобородько российско-украинская война
Источник Федерация тенниса Украины
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Комментарии 4
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anacreon
Бла-бла-бла. Черговий доказ, що у тенісі гниле не тільки вище керівництво, а і на місцях."Дайте грать  з русньой" - короткий переказ написаного.
Був єдиний правильний вихід - з першого дня всі наші тенісисти мали демонстративно зніматися з ігор, коли жереб зводив їх з нусньою і бульбашньою. Але те тупе сказало: "Я в доміку. Мене війна не стосується" і пішло з ними обніматися і ручки цілувати.
Щось дійшло через рік лише до Цуренко, коли об неї витер ноги директор ВТА. Коли вона вже не витримала такої зневаги і зверхньості, що знялася з матча і публічно винесла це назовні.  До інших нічого не дійшло. Все що вони бачать - свої тупі очки і бабло.
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+1
20052011
Ребята правы. А то недоразумение, которое занимает должности(гут цайт) даже не понимает серъезности этих должностей. Впрочем, так же, как и павелки, арахахамии и прочий сброд профанов.
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+1
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GloryUkraine
А в чому ріниця між цими спортсменами і хлопцями та дівчатами, які захищають Україну, які гинуть від рук рашистів на фронті? Чому ці спортсмени, які ховаються від війни не спроможні хоч би бойкотувати рашистів на спортивних аренах?
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0
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