Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Штутгарт обыграл Нюрнберг и вышел в полуфинал Кубка Германии
Кубок Германии
Нюрнберг
05.04.2023 19:00 – FT 0 : 1
Штутгарт
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
05 апреля 2023, 21:43 | Обновлено 05 апреля 2023, 22:00
72
0

Штутгарт обыграл Нюрнберг и вышел в полуфинал Кубка Германии

Автором единственного забитого гола стал хавбек Энцо Мийо на 83-й минуте

05 апреля 2023, 21:43 | Обновлено 05 апреля 2023, 22:00
72
0
Штутгарт обыграл Нюрнберг и вышел в полуфинал Кубка Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мийо

В матче 1/4 финала Кубка Германии «Штутгарт» на выезде обыграл «Нюрнберг» (1:0) и вышел в полуфинал турнира.

Автором единственного забитого гола стал хавбек Энцо Мийо на 83-й минуте.

Днем ранее, 4 апреля, в полуфинал пробились «Айнтрахт» и «Фрайбург».

4-й участник 1/2 финала определится в вечернем поединке между командами «РБ Лейпциг» и «Боруссия» Дортмунд.

Кубок Германии

1/4 финала, 5 апреля, Нюрнберг

Нюрнберг – Штутгарт – 0:1

Гол: Энцо Мийо, 83

По теме:
Защитник Фрайбурга установил уникальное достижение в Кубке Германии
Спортдир Баварии: «Вылет из Кубка Германии? Тухель здесь ни при чем»
Томас ТУХЕЛЬ: «Я несу ответственность»
Кубок Германии по футболу Штутгарт Нюрнберг Энцо Мийо
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Густаво ПОЙЕТ: «Мудрик в Челси будет делать то, что делал Эден Азар»
Футбол | 04 апреля 2023, 22:35 12
Густаво ПОЙЕТ: «Мудрик в Челси будет делать то, что делал Эден Азар»
Густаво ПОЙЕТ: «Мудрик в Челси будет делать то, что делал Эден Азар»

Уругваец полагает, что фанатам «синих» нужно проявить терпение

«Пока не завершится война». УЕФА не готов к возвращению россии в футбол
Футбол | 05 апреля 2023, 17:30 6
«Пока не завершится война». УЕФА не готов к возвращению россии в футбол
«Пока не завершится война». УЕФА не готов к возвращению россии в футбол

Александер Чеферин сомневается, что санкции снимут в ближайшее время

ДОЛГОПОЛОВ – о Финляндии в НАТО: «Никто из бункера не кричит, жим-жим?»
Теннис | 05.04.2023, 12:40
ДОЛГОПОЛОВ – о Финляндии в НАТО: «Никто из бункера не кричит, жим-жим?»
ДОЛГОПОЛОВ – о Финляндии в НАТО: «Никто из бункера не кричит, жим-жим?»
Известный украинский вратарь болен раком
Футбол | 05.04.2023, 14:04
Известный украинский вратарь болен раком
Известный украинский вратарь болен раком
Нереализация синих, прагматизм красных. Челси и Ливерпуль сыграли вничью
Футбол | 04.04.2023, 23:55
Нереализация синих, прагматизм красных. Челси и Ливерпуль сыграли вничью
Нереализация синих, прагматизм красных. Челси и Ливерпуль сыграли вничью
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
400 млн евро в год. Месси получил ошеломительное предложение по зарплате
400 млн евро в год. Месси получил ошеломительное предложение по зарплате
04.04.2023, 22:54 10
Футбол
Эдди Хирн рассказал, при каких условиях Фьюри согласился бы на бой с Усиком
Эдди Хирн рассказал, при каких условиях Фьюри согласился бы на бой с Усиком
05.04.2023, 11:25 1
Бокс
Владимир ШАРАН: «У меня чуть инфаркт не случился! Надо подавать в суд»
Владимир ШАРАН: «У меня чуть инфаркт не случился! Надо подавать в суд»
04.04.2023, 05:03 9
Футбол
Саленко назвал неожиданную кандидатуру на должность тренера сборной Украины
Саленко назвал неожиданную кандидатуру на должность тренера сборной Украины
03.04.2023, 17:20 17
Футбол
Валидольная концовка. Прометей с огромным трудом вышел в полуфинал ЛЭБЛ
Валидольная концовка. Прометей с огромным трудом вышел в полуфинал ЛЭБЛ
03.04.2023, 20:23 3
Баскетбол
Аваи объявил о переходе футболиста Шахтера
Аваи объявил о переходе футболиста Шахтера
04.04.2023, 19:28 2
Футбол
Усик рассказал, сколько Фьюри хотел заработать за их бой
Усик рассказал, сколько Фьюри хотел заработать за их бой
04.04.2023, 12:15 5
Бокс
Первый матч спустя 12 месяцев. Свитолина уступила Путинцевой в Чарльстоне
Первый матч спустя 12 месяцев. Свитолина уступила Путинцевой в Чарльстоне
04.04.2023, 00:48 28
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности