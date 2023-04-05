Кубок Германии
Германия05 апреля 2023, 21:43 | Обновлено 05 апреля 2023, 22:00
72
0
Штутгарт обыграл Нюрнберг и вышел в полуфинал Кубка Германии
Автором единственного забитого гола стал хавбек Энцо Мийо на 83-й минуте
05 апреля 2023, 21:43 | Обновлено 05 апреля 2023, 22:00
72
0
В матче 1/4 финала Кубка Германии «Штутгарт» на выезде обыграл «Нюрнберг» (1:0) и вышел в полуфинал турнира.
Автором единственного забитого гола стал хавбек Энцо Мийо на 83-й минуте.
Днем ранее, 4 апреля, в полуфинал пробились «Айнтрахт» и «Фрайбург».
4-й участник 1/2 финала определится в вечернем поединке между командами «РБ Лейпциг» и «Боруссия» Дортмунд.
Кубок Германии
1/4 финала, 5 апреля, Нюрнберг
Нюрнберг – Штутгарт – 0:1
Гол: Энцо Мийо, 83
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