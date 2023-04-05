Штутгарт обыграл Нюрнберг и вышел в полуфинал Кубка Германии

В матче 1/4 финала Кубка Германии «Штутгарт» на выезде обыграл «Нюрнберг» (1:0) и вышел в полуфинал турнира.

Автором единственного забитого гола стал хавбек Энцо Мийо на 83-й минуте.

Днем ранее, 4 апреля, в полуфинал пробились «Айнтрахт» и «Фрайбург».

4-й участник 1/2 финала определится в вечернем поединке между командами «РБ Лейпциг» и «Боруссия» Дортмунд.

Кубок Германии

1/4 финала, 5 апреля, Нюрнберг

Нюрнберг – Штутгарт – 0:1

Гол: Энцо Мийо, 83