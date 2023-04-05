Кубок Германии
04.04.2023 19:00 – FT 2 : 0
Германия05 апреля 2023, 03:20 | Обновлено 05 апреля 2023, 03:35
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ВИДЕО. Айнтрахт обыграл Унион Берлин и пробился в полуфинал Кубка Германии
4 апреля прошел матч 1/4 финала, в котором дубль оформил Рандаль Коло Муани
05 апреля 2023, 03:20 | Обновлено 05 апреля 2023, 03:35
22
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4 апреля состоялся четвертьфинальный матч Кубка Германии.
«Айнтрахт» в Франкфурте обыграл «Унион Берлин» (2:0) и пробился в полуфинал турнира.
В дебюте поединка дубль для хозяев пол оформил Рандаль Коло Муани
Кубок Германии
1/2 финала, 4 апреля
Айнтрахт Франкфурт – Унион Берлин – 2:0
Голы: Коло-Муани, 11, 13.
Видеообзор матча
События матча
13’
ГОЛ ! Мяч забил Рандал Коло-Муани (Айнтрахт Ф).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Рандал Коло-Муани (Айнтрахт Ф).
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