Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Айнтрахт обыграл Унион Берлин и пробился в полуфинал Кубка Германии
Кубок Германии
Айнтрахт Ф
04.04.2023 19:00 – FT 2 : 0
Унион Берлин
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
05 апреля 2023, 03:20 | Обновлено 05 апреля 2023, 03:35
22
0

ВИДЕО. Айнтрахт обыграл Унион Берлин и пробился в полуфинал Кубка Германии

4 апреля прошел матч 1/4 финала, в котором дубль оформил Рандаль Коло Муани

05 апреля 2023, 03:20 | Обновлено 05 апреля 2023, 03:35
22
0
ВИДЕО. Айнтрахт обыграл Унион Берлин и пробился в полуфинал Кубка Германии
Getty Images/Global Images Ukraine

4 апреля состоялся четвертьфинальный матч Кубка Германии.

«Айнтрахт» в Франкфурте обыграл «Унион Берлин» (2:0) и пробился в полуфинал турнира.

В дебюте поединка дубль для хозяев пол оформил Рандаль Коло Муани

Кубок Германии

1/2 финала, 4 апреля

Айнтрахт Франкфурт – Унион Берлин – 2:0

Голы: Коло-Муани, 11, 13.

Видеообзор матча

События матча

13’
ГОЛ ! Мяч забил Рандал Коло-Муани (Айнтрахт Ф).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Рандал Коло-Муани (Айнтрахт Ф).
По теме:
Челси – Ливерпуль – 0:0. 12 минут Мудрика, дебют Сальтора. Видеообзор матча
ВИДЕО. Лукаку показал: молчать. Юве и Интер устроили потасовку в конце игры
Ювентус – Интер – 1:1. Куадрадо против Лукаку. Видео голов и обзор матча
чемпионат Германии по футболу Унион Берлин Айнтрахт Франкфурт видео голов и обзор Рандаль Коло Муани
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрику приходилось переодеваться в коридоре в Челси
Футбол | 04 апреля 2023, 14:23 8
Мудрику приходилось переодеваться в коридоре в Челси
Мудрику приходилось переодеваться в коридоре в Челси

В раздевалке не хватало места

Источник: Биличу интересна работа со сборной Украины, деньги не проблема
Футбол | 04 апреля 2023, 11:25 21
Источник: Биличу интересна работа со сборной Украины, деньги не проблема
Источник: Биличу интересна работа со сборной Украины, деньги не проблема

Тренер хочет вернуться к работе

При Нагельсманне такого не было. Неудача Тухеля: Бавария вылетела из Кубка
Футбол | 05.04.2023, 00:10
При Нагельсманне такого не было. Неудача Тухеля: Бавария вылетела из Кубка
При Нагельсманне такого не было. Неудача Тухеля: Бавария вылетела из Кубка
Забарный дебютировал за Борнмут в АПЛ, но вишни уступили Брайтону Де Дзерби
Футбол | 04.04.2023, 23:49
Забарный дебютировал за Борнмут в АПЛ, но вишни уступили Брайтону Де Дзерби
Забарный дебютировал за Борнмут в АПЛ, но вишни уступили Брайтону Де Дзерби
«Шикарный план». Усик рассказал, с кем намерен провести следующий бой
Бокс | 04.04.2023, 09:30
«Шикарный план». Усик рассказал, с кем намерен провести следующий бой
«Шикарный план». Усик рассказал, с кем намерен провести следующий бой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик рассказал, что требовал Фьюри во время переговоров
Усик рассказал, что требовал Фьюри во время переговоров
04.04.2023, 12:57 4
Бокс
Шахтер повторил рекорд по ударам в одном матче, державшийся почти 8 лет
Шахтер повторил рекорд по ударам в одном матче, державшийся почти 8 лет
03.04.2023, 10:41 2
Футбол
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Все будут стоять до конца. На**й отсюда, клоуны»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Все будут стоять до конца. На**й отсюда, клоуны»
03.04.2023, 11:22 21
Футбол
Не было такого более 20 лет. Месси и Ко добились печальной серии
Не было такого более 20 лет. Месси и Ко добились печальной серии
03.04.2023, 05:58 1
Футбол
Усик рассказал, сколько Фьюри хотел заработать за их бой
Усик рассказал, сколько Фьюри хотел заработать за их бой
04.04.2023, 12:15 5
Бокс
Аваи объявил о переходе футболиста Шахтера
Аваи объявил о переходе футболиста Шахтера
04.04.2023, 19:28 2
Футбол
Саленко назвал неожиданную кандидатуру на должность тренера сборной Украины
Саленко назвал неожиданную кандидатуру на должность тренера сборной Украины
03.04.2023, 17:20 17
Футбол
Украинец Федас досрочно проиграл бывшему претенденту на титулы Бетербиева
Украинец Федас досрочно проиграл бывшему претенденту на титулы Бетербиева
03.04.2023, 07:19
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности