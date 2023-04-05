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  4. ВИДЕО. Kessie! Барселона смакует победный гол в последнем матче с Реалом
Испания
05 апреля 2023, 20:50 |
97
0

ВИДЕО. Kessie! Барселона смакует победный гол в последнем матче с Реалом

Официальный Twitter-аккаунт каталонцев вспомнил гол Франка Кессье двухнедельной давности

05 апреля 2023, 20:50 |
97
0
ВИДЕО. Kessie! Барселона смакует победный гол в последнем матче с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine

Официальный Twitter-аккаунт испанского футбольного клуба «Барселона» опубликовал победный гол Франка Кессье на 90+2 минуте в матче 26-го тура чемпионата Испании против мадридского «Реала».

Тогда, 20 марта, каталонцы вырвали победу у королевского клуба на «Камп Ноу». 26-летний ивуарийский полузащитник после передачи Алехандро Бальде поразил ворота «Реала» и сделал счет 2:1.

Сегодня, 5 апреля, два гранда испанского футбола снова сыграют друг с другом. На этот раз команды встретятся в ответном поединке полуфинала Кубка Испании. Первая игра на «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счетом 1:0.

ВИДЕО. Kessie! Барселона смакует победный гол в последнем матче с Реалом

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Источник Sport.ua
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