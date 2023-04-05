Официальный Twitter-аккаунт испанского футбольного клуба «Барселона» опубликовал победный гол Франка Кессье на 90+2 минуте в матче 26-го тура чемпионата Испании против мадридского «Реала».

Тогда, 20 марта, каталонцы вырвали победу у королевского клуба на «Камп Ноу». 26-летний ивуарийский полузащитник после передачи Алехандро Бальде поразил ворота «Реала» и сделал счет 2:1.

Сегодня, 5 апреля, два гранда испанского футбола снова сыграют друг с другом. На этот раз команды встретятся в ответном поединке полуфинала Кубка Испании. Первая игра на «Сантьяго Бернабеу» завершилась со счетом 1:0.

ВИДЕО. Kessie! Барселона смакует победный гол в последнем матче с Реалом