ЧЕФЕРИН: «Футбол никому не принадлежит. Он никем не приватизирован»

Президент УЕФА Александер Чеферин напомнил на Конгрессе УЕФА 2023 о ценностях, которые лежат в основе футбола:

«Мы никогда не должны забывать, насколько прекрасен футбол, как он пробуждает в нас эмоции, как держит в напряжении сотни миллионов людей, как определяет нашу суть. Европейский футбол – это уникальная история успеха. Это наше общество в миниатюре. Это европейский футбол. Прекрасный. Захватывающий дух.

Мы столкнулись с процессом стремительной глобализации и со всем остальным, что из этого вытекает. С плюсами и рисками. Мы не должны об этом забывать. Были соблазны и даже попытки создать новые модели, но они вступали в противоречие с европейской моделью, которой мы так дорожим. Наша модель основана на спортивных принципах. Там, откуда мы пришли, у заслуг нет стоимости. Заслуги нельзя провозглашать и нельзя приобрести. Их можно только заслужить. Сезон за сезоном. На поле и за его пределами. На этом континенте нет места картелям. Думаю, все вместе мы ясно дали это понять.

Это основа нашей модели. Я глубоко признателен всем правительствам стран Евросоюза, включая Португалию, которые поняли, что было поставлено на карту. Это стало исторической демонстрацией нашей солидарности. Прекрасно осознавать, что мы можем рассчитывать на поддержку Ассоциации европейских клубов. Я хотел бы отдельно поблагодарить Нассера Аль-Хелаифи за это, за защиту европейской модели. Это сотрудничество важно, и оно осуществляется великолепно.

Футбол – один из последних общественных активов, который до сих пор не приватизирован. Он никому не принадлежит, но в то же время принадлежит каждому. Игрокам, тренерам, судьям, болельщикам и волонтерам. Мы никогда не должны забывать – наша обязанность сделать так, чтобы интересы футбола преобладали над личными интересами горстки привилегированных лиц.

Мы должны и будем продолжать совместную работу. И не только в кризисные времена. Потому что примеры единоличной власти всегда заканчивались разочарованием и трагедией. Именно поэтому УЕФА изменил свой подход. В нашем Исполнительном комитете представлены клубы и лиги. Мы организовали ежегодную футбольную Конвенцию, в которой участвуют все заинтересованные стороны. Мы подписали исторический Меморандум о взаимопонимании с ассоциациями болельщиков. Мы работаем в партнерстве с ФИФА и другими конфедерациями, особенно с КОНМЕБОЛ. А теперь, благодаря совместной заявке [на проведение чемпионата мира], мы укрепим и сотрудничество с Африкой.

За последние несколько лет в УЕФА был создан департамент женского футбола, была провозглашена стратегия женского футбола. Мы успешно реформировали женскую Лигу чемпионов и централизовали медиаправа. В женский Евро-2022 мы инвестировали в пять раз больше, чем в Евро-2017. Революция уже началась. Наша следующая задача – принять минимальные стандарты для игроков женских сборных. Это, безусловно, станет важным этапом в развитии женского футбола.

Мы должны сыграть свою роль в решении проблем XXI века. Именно поэтому Евро-2024 в Германии станет самым зеленым в истории. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы проложить путь и доказать, что наш мир нуждается в защите.

Мы не имеем права забывать, что футбол – инклюзивный вид спорта, открытый для всех. В сотрудничестве с федерациями и клубами мы должны эффективнее преследовать нарушителей всякий раз, когда футболист подвергается в ходе матчей УЕФА расистским, гомофобным или сексистским оскорблениям. Возможно, пришло время перейти к более жестким мерам.

К сожалению, в отличие от вратарей, среди лидеров не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Ни один из них не может похвастаться безупречным послужным списком... каким бы страстным, профессиональным или опытным он ни был. Всегда найдется ряд ошибок, которые запятнают репутацию, ошибок, которые они хотели бы стереть. Я не исключение. УЕФА тоже. Самое главное – осознать ошибки, измениться и в следующий раз сделать все иначе.

На протяжении всей своей короткой истории УЕФА никогда не боялся реформ. Сегодня, после обширного и образцового диалога с федерациями и всеми членами европейской футбольной семьи, мы вносим свою лепту, вводя новые смелые форматы мужских клубных соревнований с 2024 года, а также новую структуру Лиги наций и отборочных циклов в мужском и женском футболе.

Футбол существовал до нашего прихода и будет существовать, когда мы уйдем. Но в данный момент мы несем за него ответственность и должны сделать все, чтобы его защитить. Чтобы защитить игроков. Чтобы защитить игру».