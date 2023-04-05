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05 апреля 2023, 20:31 |
482
3

Андрей ПАВЕЛКО: «Это большая честь и ответственность для меня»

Президент УАФ прокомментировал свое переизбрание в исполком УЕФА

05 апреля 2023, 20:31 |
482
3
Андрей ПАВЕЛКО: «Это большая честь и ответственность для меня»
Facebook. Андрей Павелко

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал свое переизбрание в исполком УЕФА на 4-летний срок:

«Сегодня 47-й очередной Конгресс УЕФА выразил полное доверие и поддержку футбольной Украине.

Продление мандата члена Исполкома УЕФА на следующие четыре года – большая честь и ответственность для меня. И это общая заслуга всех наших болельщиков, футболистов, тренеров, арбитров, футбольных менеджеров, региональных ассоциаций, клубов и руководителей. Это заслуга Президента Украины Владимира Зеленского, по инициативе и при поддержке которого была возрождена футбольная жизнь страны и начат особенный чемпионат-2022/2023 в восьми разных лигах, среди мужских и женских команд.

Это заслуга наших героев из Вооруженных сил Украины, ежедневно несокрушимо защищающих независимость и будущее нашего государства. Благодаря всем вам футбол в Украине сегодня есть. Несмотря на войну, украинский футбол продолжает являться важным инструментом объединения усилий миллионов ради победы.

Благодарю коллег из европейских национальных ассоциаций за доверие и многолетнее плодотворное сотрудничество. Благодарен за преданность курсу реформ в европейском футболе Александеру Чеферину, которого поздравляю с переизбранием президентом УЕФА. Благодарен всему Европейскому футбольному союзу за поддержку Украины в эти сложные времена.

Благодарен команде Главы Государства и Офису Президента Украины за системную помощь в возрождении украинского футбола. Продолжаем совместную работу ради новых достижений наших команд! Одной из первоочередных задач сегодня для нас отстаивание интересов Украины в контексте проведения чемпионата мира-2030! Сделаем для этого все нужное и даже больше!

Слава героям! Слава ВСУ! Слава Украине!», – написал Павелко в Facebook.

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УЕФА выборы исполком УЕФА Андрей Павелко Александер Чеферин
Источник Facebook
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BekXan
Коли цю гниду вже посадять
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Sasha Panda
Місце цієі свині, яка жре з футбольного корита в буцигарні !!!
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