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  4. Месси отказался от зарплаты в 400 миллионов в год
Франция
05 апреля 2023, 19:02 | Обновлено 05 апреля 2023, 19:15
778
0

Месси отказался от зарплаты в 400 миллионов в год

Аргентинец отказал аравийскому клубу, предлагавшему фантастическую зарплату

05 апреля 2023, 19:02 | Обновлено 05 апреля 2023, 19:15
778
0
Месси отказался от зарплаты в 400 миллионов в год
ФК ПСЖ. Лионель Месси

Лионель Месси не перейдет в аравийский «Аль-Хиляль». Об этом сообщает журналист TyC Sports Герман Грова. Напомним, клуб из Саудовской Аравии предлагал капитану сборной Аргентины фантастическую зарплату в 400 миллионов евро в год.

Однако Месси, у которого летом заканчивается контракт с «ПСЖ», решил отказаться от этого варианта.

Сообщается, что 35-летний аргентинец хочет продолжить карьеру в Европе. Месси рассматривает вариант с продлением контракта с «ПСЖ». Также не исключено его возвращение в «Барселону».

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Лионель Месси ПСЖ
Источник Sport.ua
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