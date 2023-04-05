Месси отказался от зарплаты в 400 миллионов в год

Лионель Месси не перейдет в аравийский «Аль-Хиляль». Об этом сообщает журналист TyC Sports Герман Грова. Напомним, клуб из Саудовской Аравии предлагал капитану сборной Аргентины фантастическую зарплату в 400 миллионов евро в год.

Однако Месси, у которого летом заканчивается контракт с «ПСЖ», решил отказаться от этого варианта.

Сообщается, что 35-летний аргентинец хочет продолжить карьеру в Европе. Месси рассматривает вариант с продлением контракта с «ПСЖ». Также не исключено его возвращение в «Барселону».