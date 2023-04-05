«Заря была бы чемпионом». Герреро – о силе команды. Но есть одно условие

Форвард луганской «Зари» Эдуардо Герреро, который, как известно, родом из Панамы, поделился мнение о теоретических шансах команды на чемпионство в Панаме и Израиле, где он ранее выступал.

«Конечно, между чемпионатами Панамы и Израиля большая разница. В Панаме «Заря» бы была чемпионом, а в Израиле, как минимум, боролась бы за самые высокие места. Уровень футбола повсюду разный. В Украине больше тактики, больше технических игроков. «Заря» – очень хорошая команда с хорошим подбором игроков.

Безусловно, слышал, что многие игроки «Зари» становились и есть сейчас игроками топ-клубов и топ-чемпионатов. Я знаю, что могу перейти из «Зари» в какой-нибудь клуб и играть в Европе. К примеру, из Панамы это было бы очень сложно сделать», – признался Герреро.

Ранее Герреро дал оценку уровню чемпионата в украинской Премьер-лиге.