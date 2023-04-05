Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Заря была бы чемпионом». Герреро – о силе команды. Но есть одно условие
Украина. Премьер лига
05 апреля 2023, 11:52 | Обновлено 05 апреля 2023, 12:07
538
2

«Заря была бы чемпионом». Герреро – о силе команды. Но есть одно условие

Нападающий луганчан высказался о потенциале коллектива

05 апреля 2023, 11:52 | Обновлено 05 апреля 2023, 12:07
538
2
«Заря была бы чемпионом». Герреро – о силе команды. Но есть одно условие
ФК Заря Луганск. Эдуардо Герреро

Форвард луганской «Зари» Эдуардо Герреро, который, как известно, родом из Панамы, поделился мнение о теоретических шансах команды на чемпионство в Панаме и Израиле, где он ранее выступал.

«Конечно, между чемпионатами Панамы и Израиля большая разница. В Панаме «Заря» бы была чемпионом, а в Израиле, как минимум, боролась бы за самые высокие места. Уровень футбола повсюду разный. В Украине больше тактики, больше технических игроков. «Заря» – очень хорошая команда с хорошим подбором игроков.

Безусловно, слышал, что многие игроки «Зари» становились и есть сейчас игроками топ-клубов и топ-чемпионатов. Я знаю, что могу перейти из «Зари» в какой-нибудь клуб и играть в Европе. К примеру, из Панамы это было бы очень сложно сделать», – признался Герреро.

Ранее Герреро дал оценку уровню чемпионата в украинской Премьер-лиге.

По теме:
Определено место проведения домашнего матча Шахтера с Металлистом
Эдуардо ГЕРРЕРО: «УПЛ находится на высоком уровне»
Денис КОЖАНОВ: «У Карпат одна задача – выход в УПЛ»
Эдуардо Герреро Заря Луганск Украинская Премьер-лига
Источник Украинский футбол
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Не для вас, черви, строилась. Как выглядит Донбасс Арена с воздуха
Футбол | 05 апреля 2023, 02:23 2
ВИДЕО. Не для вас, черви, строилась. Как выглядит Донбасс Арена с воздуха
ВИДЕО. Не для вас, черви, строилась. Как выглядит Донбасс Арена с воздуха

Военный с позывным Мадяр опубликовал видео двух донецких стадионов

Густаво ПОЙЕТ: «Мудрик в Челси будет делать то, что делал Эден Азар»
Футбол | 04 апреля 2023, 22:35 11
Густаво ПОЙЕТ: «Мудрик в Челси будет делать то, что делал Эден Азар»
Густаво ПОЙЕТ: «Мудрик в Челси будет делать то, что делал Эден Азар»

Уругваец полагает, что фанатам «синих» нужно проявить терпение

Усик рассказал, что требовал Фьюри во время переговоров
Бокс | 04.04.2023, 12:57
Усик рассказал, что требовал Фьюри во время переговоров
Усик рассказал, что требовал Фьюри во время переговоров
28-летний зимний новичок Днепра-1 задумывался о завершении карьеры
Футбол | 05.04.2023, 11:28
28-летний зимний новичок Днепра-1 задумывался о завершении карьеры
28-летний зимний новичок Днепра-1 задумывался о завершении карьеры
Ближе и ближе к 180К. ВСУ продолжают успешно уничтожать оккупантов
Война | 05.04.2023, 08:16
Ближе и ближе к 180К. ВСУ продолжают успешно уничтожать оккупантов
Ближе и ближе к 180К. ВСУ продолжают успешно уничтожать оккупантов
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
u6464u
Де б була Зоря яскраво показують еврокубки , а якби у бабушкі були яйця про це можна філософствувать  безкінечно от  нічого делать .
Ответить
+2
DK1961
До конца чемпа - почти треть дистанции. Вы, не то, что чемпионами, и в тройке не удержитесь...
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Зинченко могут обменять в итальянский топ-клуб
Зинченко могут обменять в итальянский топ-клуб
04.04.2023, 15:55 23
Футбол
Мудрику приходилось переодеваться в коридоре в Челси
Мудрику приходилось переодеваться в коридоре в Челси
04.04.2023, 14:23 8
Футбол
Девушка игрока Шахтера – об УПЦ МП: «Кто скажет, как их выгнать?»
Девушка игрока Шахтера – об УПЦ МП: «Кто скажет, как их выгнать?»
03.04.2023, 17:40 37
Футбол
Владимир ШАРАН: «У меня чуть инфаркт не случился! Надо подавать в суд»
Владимир ШАРАН: «У меня чуть инфаркт не случился! Надо подавать в суд»
04.04.2023, 05:03 9
Футбол
Франклин рассказал, из-за чего возникла ссора с Джошуа после боя
Франклин рассказал, из-за чего возникла ссора с Джошуа после боя
03.04.2023, 14:52
Бокс
ФРАНКЛИН: «Больше никогда не буду драться в Великобритании с англичанами»
ФРАНКЛИН: «Больше никогда не буду драться в Великобритании с англичанами»
03.04.2023, 14:19 3
Бокс
Валидольная концовка. Прометей с огромным трудом вышел в полуфинал ЛЭБЛ
Валидольная концовка. Прометей с огромным трудом вышел в полуфинал ЛЭБЛ
03.04.2023, 20:23 3
Баскетбол
У Реброва есть предложения от клубов из Лиги чемпионов
У Реброва есть предложения от клубов из Лиги чемпионов
03.04.2023, 17:26 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности