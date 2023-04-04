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Украина. Премьер лига
04 апреля 2023, 14:00 | Обновлено 04 апреля 2023, 14:06
107
0

Эдуардо ГЕРРЕРО: «УПЛ находится на высоком уровне»

Новичок «Зари» – об украинском чемпионате

04 апреля 2023, 14:00 | Обновлено 04 апреля 2023, 14:06
107
0
Эдуардо ГЕРРЕРО: «УПЛ находится на высоком уровне»
UA-Футбол/Автор - Алина Ерофеева. Эдуардо Герреро

23-летний нападающий луганской «Зари» и национальной сборной Панамы Эдуардо Герреро, права на которого принадлежат израильскому «Маккаби» из Тель-Авива, поделился впечатлениями об уровне чемпионата Украины.

«Что касается УПЛ в целом, то она находится на высоком уровне. Много тактики здесь, много силовой борьбы, много единоборств. Все хотят побеждать и стараются все для этого сделать.

Понимаю, что из чемпионата Украины, а в данном случае именно из «Зари» многие переходили в сильнейшие команды Европы, поэтому всем нам надо работать ради команды, ради прогресса, чтобы о нас говорили, обсуждали и ставили в пример», – сказал Герреро.

Эдуардо Герреро после появления в «Заре» провел три матча, забил гол и оформил три ассиста.

«Заря» арендовала Герреро у «Маккаби» Тель-Авив до 30 июня 2023 года с опцией выкупа. Transfermarkt оценивает панамца в 300 тысяч евро.

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Эдуардо Герреро Заря Луганск Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Украинский футбол
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