Панамский новичок Зари: «Сирены в Украине меня не пугают»

23-летний нападающий луганской «Зари» и национальной сборной Панамы Эдуардо Герреро, права на которого принадлежат израильскому «Маккаби» из Тель-Авива, рассказал, почему решил перейти в украинский клуб, несмотря на войну.

‒ Главный тренер Патрик ван Леувен пригласил меня в команду. Я приехал в Украину, в том числе, потому, что Патрик многому научил меня. В свое время он поверил в меня, в то, что могу стать хорошим футболистом. Он знал мои качества, знал мой стиль, знает, что мне нужно на поле и за его пределами. Коуч очень сильно всегда помогал мне.

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Кстати, Раймонд Аттевельд (ассистент главного тренера «Зари») также был моим тренером в свое время, поэтому они знали меня. Я очень рад, что работаю с такими тренерами, с такими игроками и в такой команде, как «Заря».

‒ У нас идет кровопролитная война, и только смелые могут сюда приехать в такое время. Были ли у вас сомнения и предостережения, когда давали согласие «Заре», и что на самом деле увидели в Украине?

‒ Приехать в Украину было сложным решением из-за войны. Но я знал ситуацию, разговаривал с семьей, и только после этого принял окончательное решение. Я хотел играть. Стараюсь не акцентировать свои мысли на ситуации. Все решает Бог, и я очень надеюсь, что уже в ближайшее время в Украине будет мир.

Последние месяцы были относительно спокойными. Да, я слышал сирены, но это нормальное явление, когда в стране война. Тем более, я был в Израиле - сирены там были также и все знают, что надо делать, когда они звучат. Меня это не пугает.