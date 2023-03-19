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Украина. Премьер лига
19 марта 2023, 03:51 | Обновлено 19 марта 2023, 04:57
31
0

Эдуардо Герреро открыл голевой счет Панамы в УПЛ

В чемпионатах Украины забивали игроки из 62-х стран дальнего зарубежья

19 марта 2023, 03:51 | Обновлено 19 марта 2023, 04:57
31
0
Эдуардо Герреро открыл голевой счет Панамы в УПЛ
ФК Заря

В матче с «Динамо» голевой счет в УПЛ открыл 23-летний нападающий из Панамы Эдуардо Герреро. Он стал представителем 62-й страны дальнего зарубежья, чьи игроки забивали в чемпионатах Украины, в том числе 6-й из Северной и Центральной Америки. К слову, в рядах луганчан голевую премьеру ранее отметили футболисты только одного государства - Черногории (Мирко Райчевич). А в поединках с «Динамо» первые мячи забивали полпреды трех стран: Сенегала (Ассан Ндиай), Португалии (Рикарду Фернандеш) и Греции (Сотириос Балафас).

Премьерные голы представителей стран Нового Света в чемпионатах Украины

Страна

Дата

Игрок

Клуб

Соперник

Счет

Антилы

24.09.2006

Сендлей БИТО

Сталь А

Харьков (д)

4:2

Мексика

23.05.2009

Нери КАСТИЛЬО

Шахтер

Таврия (д)

2:0

США

20.09.2015

Евгений СТАРИКОВ

Черноморец

Говерла (г)

1:1

Коста-Рика

13.03.2016

Джон РУИС

Днепр

Шахтер (д)

4:1

Канада

04.09.2022

Манджерекар ДЖЕЙМС

Черноморец

Ингулец (д)

1:1

Панама

18.03.2023

Эдуардо ГЕРРЕРО

Заря

Динамо (г)

1:0

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Источник Sport.ua
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