Эдуардо Герреро открыл голевой счет Панамы в УПЛ

В матче с «Динамо» голевой счет в УПЛ открыл 23-летний нападающий из Панамы Эдуардо Герреро. Он стал представителем 62-й страны дальнего зарубежья, чьи игроки забивали в чемпионатах Украины, в том числе 6-й из Северной и Центральной Америки. К слову, в рядах луганчан голевую премьеру ранее отметили футболисты только одного государства - Черногории (Мирко Райчевич). А в поединках с «Динамо» первые мячи забивали полпреды трех стран: Сенегала (Ассан Ндиай), Португалии (Рикарду Фернандеш) и Греции (Сотириос Балафас).

Премьерные голы представителей стран Нового Света в чемпионатах Украины

Страна Дата Игрок Клуб Соперник Счет Антилы 24.09.2006 Сендлей БИТО Сталь А Харьков (д) 4:2 Мексика 23.05.2009 Нери КАСТИЛЬО Шахтер Таврия (д) 2:0 США 20.09.2015 Евгений СТАРИКОВ Черноморец Говерла (г) 1:1 Коста-Рика 13.03.2016 Джон РУИС Днепр Шахтер (д) 4:1 Канада 04.09.2022 Манджерекар ДЖЕЙМС Черноморец Ингулец (д) 1:1 Панама 18.03.2023 Эдуардо ГЕРРЕРО Заря Динамо (г) 1:0

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ