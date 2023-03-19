Эдуардо Герреро открыл голевой счет Панамы в УПЛ
В чемпионатах Украины забивали игроки из 62-х стран дальнего зарубежья
В матче с «Динамо» голевой счет в УПЛ открыл 23-летний нападающий из Панамы Эдуардо Герреро. Он стал представителем 62-й страны дальнего зарубежья, чьи игроки забивали в чемпионатах Украины, в том числе 6-й из Северной и Центральной Америки. К слову, в рядах луганчан голевую премьеру ранее отметили футболисты только одного государства - Черногории (Мирко Райчевич). А в поединках с «Динамо» первые мячи забивали полпреды трех стран: Сенегала (Ассан Ндиай), Португалии (Рикарду Фернандеш) и Греции (Сотириос Балафас).
Премьерные голы представителей стран Нового Света в чемпионатах Украины
|
Страна
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
Антилы
|
24.09.2006
|
Сендлей БИТО
|
Сталь А
|
Харьков (д)
|
4:2
|
Мексика
|
23.05.2009
|
Нери КАСТИЛЬО
|
Шахтер
|
Таврия (д)
|
2:0
|
США
|
20.09.2015
|
Евгений СТАРИКОВ
|
Черноморец
|
Говерла (г)
|
1:1
|
Коста-Рика
|
13.03.2016
|
Джон РУИС
|
Днепр
|
Шахтер (д)
|
4:1
|
Канада
|
04.09.2022
|
Манджерекар ДЖЕЙМС
|
Черноморец
|
Ингулец (д)
|
1:1
|
Панама
|
18.03.2023
|
Эдуардо ГЕРРЕРО
|
Заря
|
Динамо (г)
|
1:0
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наставник оценил поражение в матче УПЛ
Британский чемпион вместе с командой обозвал украинца