Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Ничья – честный результат»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри дал оценку встрече с «Интером» (1:1) в первом полуфинале Кубка Италии.

Игра, напомним, завершилась конфликтом, когда с поля вначале был удален нападающий миланского клуба Ромелу Лукаку, отличившийся голом на пятой компенсированной минуте поединка. А затем красные карточки увидели защитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо – автору еще одного гола в игре, а также вратарь миланцев Самир Ханданович.

«Не знаю, что там произошло, так как я ушел в подтрибунное помещение после финального свистка. Немного хаоса в конце сбалансированной игры. Мы понимали, что будет сложно. У «Интера» был непростой период, но они остались собой, что и доказали в этом матче. Мы прибавляли по ходу игры и увеличивали количество футболистов в штрафной площади.

Досадно. Матч завершен. Нам нужно было прессинговать выше. Костич должен был сыграть умнее, быть ближе к Думфрису, потом произошла наивная ошибка. В целом, сбалансированный матч. Ничья – честный результат. Понимали, что ответный матч будет решающим, но гола за 20 секунд до завершения матча можно было бы избежать», – заявил Аллегри.