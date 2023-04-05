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  4. ВИДЕО. Смазанный дебют. Забарный неудачно действовал в эпизоде со 2-м голом
Чемпионат Англии
Борнмут
04.04.2023 21:45 – FT 0 : 2
Брайтон
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Англия
05 апреля 2023, 01:25 | Обновлено 05 апреля 2023, 02:06
274
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ВИДЕО. Смазанный дебют. Забарный неудачно действовал в эпизоде со 2-м голом

Украинский защитник «Борнмута» вышел на замену на 85-й минуте

05 апреля 2023, 01:25 | Обновлено 05 апреля 2023, 02:06
274
1
ВИДЕО. Смазанный дебют. Забарный неудачно действовал в эпизоде со 2-м голом
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

4 апреля в перенесенном матче 7-го тура чемпионата Англии «Брайтон» обыграл в гостях «Борнмут» со счетом 2:0.

У хозяев поля дебютировал украинский защитник Илья Забарный. На 85-й минуте украинец вышел на поле, заменив Маркоса Сенеси.

На 90+1 минуте Забарный действовал очень неудачно в своей штрафной площадке. Украинца изящным финтом обыграл соперник, Хулио Энсисо, а затем расстрелял голкипера в упор и удвоил перевес гостей (2:0).

АПЛ. Перенесенный матч 7-го тура

Борнмут – Брайтон – 0:2

Голы: Фергюсон, 27, Энсисо, 90+1

ВИДЕО. Второй гол Брайтона

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Хулио Энсисо (Брайтон).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Эван Фергюсон (Брайтон).
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Источник Sport.ua
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Nick.Grabowski
Мудрик - 70 млн  |  Забарний - 22 млн  |  Яремчук - 17 млн
Репутація трансферів українських футболістів на топовому рівні. 
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