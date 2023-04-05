ВИДЕО. Смазанный дебют. Забарный неудачно действовал в эпизоде со 2-м голом
Украинский защитник «Борнмута» вышел на замену на 85-й минуте
4 апреля в перенесенном матче 7-го тура чемпионата Англии «Брайтон» обыграл в гостях «Борнмут» со счетом 2:0.
У хозяев поля дебютировал украинский защитник Илья Забарный. На 85-й минуте украинец вышел на поле, заменив Маркоса Сенеси.
На 90+1 минуте Забарный действовал очень неудачно в своей штрафной площадке. Украинца изящным финтом обыграл соперник, Хулио Энсисо, а затем расстрелял голкипера в упор и удвоил перевес гостей (2:0).
АПЛ. Перенесенный матч 7-го тура
Борнмут – Брайтон – 0:2
Голы: Фергюсон, 27, Энсисо, 90+1
ВИДЕО. Второй гол Брайтона
События матча
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