ВИДЕО. Смазанный дебют. Забарный неудачно действовал в эпизоде со 2-м голом

4 апреля в перенесенном матче 7-го тура чемпионата Англии «Брайтон» обыграл в гостях «Борнмут» со счетом 2:0.

У хозяев поля дебютировал украинский защитник Илья Забарный. На 85-й минуте украинец вышел на поле, заменив Маркоса Сенеси.

На 90+1 минуте Забарный действовал очень неудачно в своей штрафной площадке. Украинца изящным финтом обыграл соперник, Хулио Энсисо, а затем расстрелял голкипера в упор и удвоил перевес гостей (2:0).

АПЛ. Перенесенный матч 7-го тура

Борнмут – Брайтон – 0:2

Голы: Фергюсон, 27, Энсисо, 90+1

ВИДЕО. Второй гол Брайтона