4 апреля на «Виталити» пройдет матч 7-го тура тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Борнмут» встретится с «Брайтоном». Старт поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Борнмут

Команда только по итогам прошлого сезона смогла вернуться в АПЛ. Но на старте розыгрыша АПЛ Скотт Паркер, столь хорошо проявившего себя в рамках Чемпионшипа, был уволен после ряда неудач с кульминацией в виде 0:9 с Ливерпулем. Кроме того, вплоть до весны пост наставника занимал неопытный Гари о'Нил. Не удивительно, что новичок дивизиона с начинающим менеджером так и борется все время за выживание с разными успехами. Да, был в марте сенсационный успех с Ливерпулем, но там повезло - Салах даже пенальти не реализовал. Но, помимо этого, вишенки перед паузой на матчи сборных проиграли и Манчестер Сити, и Арсеналу, и Астон Виллы, в итоге скатившись на предпоследнее место. Но, собравшись с силами, апрель получилось начать с волевых 2:1 с Фулхэмом.

Брайтон

Клуб считался перспективным и самобытным проектом, что прогрессировал под руководством Поттера. Правда, все никак не получалось пробиться в еврокубках, что не удивительно при мощной конкуренции более богатых британских коллективов. Толчок для дальнейшего прогресса получился, во многом, внешним: осенью Грэма переманили в Челси. Но довольно неожиданное решение позвать на Туманный Альбион Де Дзерби прекрасно оправдало себя. С ним чайки показывали результаты, что позволяют чуть ли не на 4-е место замахиваться (заодно продолжая борьбы в кубке - там уже достигнуто полуфинала). В марте было взято 7 очков в 3-х турах. Новый месяц начался с битвы против конкурента – Брентфорда, и принес зрелищную ничью 3:3.

Статистика личных встреч

В 6 поединках кряду с 2018-го года клубы строго чередуют победы - вплоть до 1:0 в пользу Брайтона на выезде в феврале.

Прогноз

Букмекерские конторы уверены в победе гостей. Но Борнмут просто обязан цепляться за очки, особенно дома, так что ставим на то, что тут будет тотал больше 2,5 голов с коэффициентом - 1,85.