Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Борнмут – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Борнмут
04.04.2023 21:45 - : -
Брайтон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
03 апреля 2023, 11:50 |
124
0

Борнмут – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 4 апреля в 21:45 по Киеву

03 апреля 2023, 11:50 |
124
0
Борнмут – Брайтон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

4 апреля на «Виталити» пройдет матч 7-го тура тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Борнмут» встретится с «Брайтоном». Старт поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Борнмут

Команда только по итогам прошлого сезона смогла вернуться в АПЛ. Но на старте розыгрыша АПЛ Скотт Паркер, столь хорошо проявившего себя в рамках Чемпионшипа, был уволен после ряда неудач с кульминацией в виде 0:9 с Ливерпулем. Кроме того, вплоть до весны пост наставника занимал неопытный Гари о'Нил. Не удивительно, что новичок дивизиона с начинающим менеджером так и борется все время за выживание с разными успехами. Да, был в марте сенсационный успех с Ливерпулем, но там повезло - Салах даже пенальти не реализовал. Но, помимо этого, вишенки перед паузой на матчи сборных проиграли и Манчестер Сити, и Арсеналу, и Астон Виллы, в итоге скатившись на предпоследнее место. Но, собравшись с силами, апрель получилось начать с волевых 2:1 с Фулхэмом.

Брайтон

Клуб считался перспективным и самобытным проектом, что прогрессировал под руководством Поттера. Правда, все никак не получалось пробиться в еврокубках, что не удивительно при мощной конкуренции более богатых британских коллективов. Толчок для дальнейшего прогресса получился, во многом, внешним: осенью Грэма переманили в Челси. Но довольно неожиданное решение позвать на Туманный Альбион Де Дзерби прекрасно оправдало себя. С ним чайки показывали результаты, что позволяют чуть ли не на 4-е место замахиваться (заодно продолжая борьбы в кубке - там уже достигнуто полуфинала). В марте было взято 7 очков в 3-х турах. Новый месяц начался с битвы против конкурента – Брентфорда, и принес зрелищную ничью 3:3.

Статистика личных встреч

В 6 поединках кряду с 2018-го года клубы строго чередуют победы - вплоть до 1:0 в пользу Брайтона на выезде в феврале.

Прогноз

Букмекерские конторы уверены в победе гостей. Но Борнмут просто обязан цепляться за очки, особенно дома, так что ставим на то, что тут будет тотал больше 2,5 голов с коэффициентом - 1,85.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Ювентус – Интер. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка Италии
Экс-хавбек сборной Англии: «Я сочувствую Поттеру, но это было неизбежно»
Целая дюжина. Отставка Поттера стала 12-й в АПЛ этого сезона
Брайтон Борнмут Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей КОВАЛЕЦ: «Первый тайм у нас не получился с точки зрения остроты»
Футбол | 03 апреля 2023, 09:10 1
Сергей КОВАЛЕЦ: «Первый тайм у нас не получился с точки зрения остроты»
Сергей КОВАЛЕЦ: «Первый тайм у нас не получился с точки зрения остроты»

Наставник «Ингульца» ответил на вопросы журналистов после победы над «Минаем»

Львов – Динамо Киев – 0:2. Возвращение Рамиреса и гол Ваната. Видео голов
Футбол | 02 апреля 2023, 15:15 1
Львов – Динамо Киев – 0:2. Возвращение Рамиреса и гол Ваната. Видео голов
Львов – Динамо Киев – 0:2. Возвращение Рамиреса и гол Ваната. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 19-го тура УПЛ

Шахтер повторил рекорд по ударам в одном матче, державшийся почти 8 лет
Футбол | 03.04.2023, 10:41
Шахтер повторил рекорд по ударам в одном матче, державшийся почти 8 лет
Шахтер повторил рекорд по ударам в одном матче, державшийся почти 8 лет
Кто станет тренером Мудрика? Назван главный кандидат в наставники Челси
Футбол | 02.04.2023, 23:00
Кто станет тренером Мудрика? Назван главный кандидат в наставники Челси
Кто станет тренером Мудрика? Назван главный кандидат в наставники Челси
Может выйти на Усика. Уайлдер стал первым номером рейтинга WBA
Бокс | 02.04.2023, 14:45
Может выйти на Усика. Уайлдер стал первым номером рейтинга WBA
Может выйти на Усика. Уайлдер стал первым номером рейтинга WBA
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Рой Джонс в 54 года вышел на ринг против звезды UFC. Проиграл, но достойно
Рой Джонс в 54 года вышел на ринг против звезды UFC. Проиграл, но достойно
02.04.2023, 08:23 8
Бокс
Подарок Днепру от Одессы. Черноморец дома отобрал очки у Шахтера
Подарок Днепру от Одессы. Черноморец дома отобрал очки у Шахтера
02.04.2023, 16:58 96
Футбол
Два варианта. Усик и Дюбуа определили, где пройдет их бой
Два варианта. Усик и Дюбуа определили, где пройдет их бой
01.04.2023, 12:11
Бокс
Артем Довбик повторил рекорд Сергея Реброва и Александра Косырина
Артем Довбик повторил рекорд Сергея Реброва и Александра Косырина
02.04.2023, 19:45 2
Футбол
Челси странно проиграл Астон Вилле, Мудрик мог забивать дважды
Челси странно проиграл Астон Вилле, Мудрик мог забивать дважды
01.04.2023, 21:23 46
Футбол
Мудрик сыграл 57 минут против Астон Виллы, не реализовав два момента
Мудрик сыграл 57 минут против Астон Виллы, не реализовав два момента
01.04.2023, 20:55 30
Футбол
Мировой рекорд. Самым сильным человеком Европы стал украинский стронгмен
Мировой рекорд. Самым сильным человеком Европы стал украинский стронгмен
02.04.2023, 21:23
Другие виды
ВИДЕО. Украинского боксера вынудили снять флаг Украины во время награждения
ВИДЕО. Украинского боксера вынудили снять флаг Украины во время награждения
01.04.2023, 23:25 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности