Леся Цуренко – Онс Жабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

5 апреля украинская теннисистка Леся Цуренко (№77 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Чарльстоне.

Во втором раунде украинка сразится против пятой ракетки мира Онс Жабер из Туниса. Встреча состоится вторым запуском вечерней сессии после матча Азаренко – Стивенс (начало в 02:00). Ориентировочное время начала матча – 03:30 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли один раз, победила украинка.

Победительница встречи в следующем раунде сразится против Линды Фругвиртовой из Чехии или Керолайн Доулхайд из США.

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