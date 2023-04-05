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WTA
05 апреля 2023, 00:25 | Обновлено 05 апреля 2023, 00:29
36
0

Леся Цуренко – Онс Жабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Чарльстоне

05 апреля 2023, 00:25 | Обновлено 05 апреля 2023, 00:29
36
0
Леся Цуренко – Онс Жабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

5 апреля украинская теннисистка Леся Цуренко (№77 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Чарльстоне.

Во втором раунде украинка сразится против пятой ракетки мира Онс Жабер из Туниса. Встреча состоится вторым запуском вечерней сессии после матча Азаренко – Стивенс (начало в 02:00). Ориентировочное время начала матча – 03:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли один раз, победила украинка.

Победительница встречи в следующем раунде сразится против Линды Фругвиртовой из Чехии или Керолайн Доулхайд из США.

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Источник Sport.ua
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