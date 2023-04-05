Леся Цуренко – Онс Жабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Чарльстоне
5 апреля украинская теннисистка Леся Цуренко (№77 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 500 в Чарльстоне.
Во втором раунде украинка сразится против пятой ракетки мира Онс Жабер из Туниса. Встреча состоится вторым запуском вечерней сессии после матча Азаренко – Стивенс (начало в 02:00). Ориентировочное время начала матча – 03:30 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли один раз, победила украинка.
Победительница встречи в следующем раунде сразится против Линды Фругвиртовой из Чехии или Керолайн Доулхайд из США.
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