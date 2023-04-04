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  4. Карло АНЧЕЛОТТИ: «Завтра наш черед побеждать»
Испания
04 апреля 2023, 19:37 | Обновлено 04 апреля 2023, 19:39
532
0

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Завтра наш черед побеждать»

Итальянец – о предстоящей игре подопечных с «Барселоной»

04 апреля 2023, 19:37 | Обновлено 04 апреля 2023, 19:39
532
0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Завтра наш черед побеждать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от ответного миатча 1/2 финала Кубка Испании с «Барселоной».

Команды во второй раз выяснят отношения между собой в среду, 5 апреля, в столице Каталонии. В первой игре в Мадриде со счетом 1:0 победили гости.

«В этом сезоне я потерпел три поражения в матчах против Хави? Сложно смотреть на это как на индивидуальное противостояние тренеров. Завтра наш черед побеждать.

Нужно оценить, что нам хорошо удавалось в последних матчах. Мы смотрим не только на результат. В последних Класико мы бились, в случае с последним были близки к победе. Состав может как измениться, так и остаться прежним. Мы хотим провести совершенный матч. Последние две игры были не так плохи. Сложно поменять систему игры, если целый год по ней работаешь. Но можно удивить деталями. Если в целом, то изменение всей системы удивит только тебя самого.

Важно не лететь за голом сломя голову, потому что забить можно и на 90-й минуте. Надо контролировать игру как с мячом, так и без него. Нам это удалось в первом матче. Мы создали не так много моментов, надо действовать четче, быстрее переходить из одной фазы в другую. Можно забить на пятой минуте, а потом дважды пропустить. Если ты играешь как надо, то забить сможешь», – рассказал Анчелотти.

Ранее наставник «Барселоны» Хави заявил, что считает «Реал» фаворитом ответного поединка.

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Карло Анчелотти Кубок Испании по футболу Реал Мадрид Барселона Барселона - Реал Эль Класико
Источник Marca
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