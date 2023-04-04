Испания04 апреля 2023, 18:49 | Обновлено 04 апреля 2023, 19:03
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ХАВИ: «Считаю Реал фаворитом»
Тренер «Барселоны» – о полуфинале Кубка Испании
04 апреля 2023, 18:49 | Обновлено 04 апреля 2023, 19:03
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Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от ответного полуфинала Кубка Испании против «Реала» (5 апреля):
«У меня ощущение, что выбить «Реал» по итогам двух матчей очень сложно. Как давно они проигрывали двухматчевое противостояние? Вот почему я считаю «Реал» фаворитом, несмотря на 1:0 в пользу «Барселоны». Это давит на них.
«Реал» – действующий чемпион Испании и победитель Лиги чемпионов. Мы постараемся доминировать, но легко не будет».
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