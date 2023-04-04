ХАВИ: «Считаю Реал фаворитом»

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от ответного полуфинала Кубка Испании против «Реала» (5 апреля):

«У меня ощущение, что выбить «Реал» по итогам двух матчей очень сложно. Как давно они проигрывали двухматчевое противостояние? Вот почему я считаю «Реал» фаворитом, несмотря на 1:0 в пользу «Барселоны». Это давит на них.

«Реал» – действующий чемпион Испании и победитель Лиги чемпионов. Мы постараемся доминировать, но легко не будет».