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  4. ХАВИ: «Считаю Реал фаворитом»
Испания
04 апреля 2023, 18:49 | Обновлено 04 апреля 2023, 19:03
152
1

ХАВИ: «Считаю Реал фаворитом»

Тренер «Барселоны» – о полуфинале Кубка Испании

04 апреля 2023, 18:49 | Обновлено 04 апреля 2023, 19:03
152
1
ХАВИ: «Считаю Реал фаворитом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился ожиданиями от ответного полуфинала Кубка Испании против «Реала» (5 апреля):

«У меня ощущение, что выбить «Реал» по итогам двух матчей очень сложно. Как давно они проигрывали двухматчевое противостояние? Вот почему я считаю «Реал» фаворитом, несмотря на 1:0 в пользу «Барселоны». Это давит на них.

«Реал» – действующий чемпион Испании и победитель Лиги чемпионов. Мы постараемся доминировать, но легко не будет».

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Источник Marca
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