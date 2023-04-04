Максим ТАЛОВЕРОВ: «Моментами мы выглядели не хуже итальянцев»

У молодежной сборной Украины завершился тренировочный сбор, во время которого сине-желтые провели два спарринга – с Данией (3:2) и Италией (1:3). Об итогах этой работы рассказал один из ключевых исполнителей украинской «молодежки», защитник австрийского ЛАСК Максим Таловеров.

– Максим, по возвращении из молодежной сборной в выездном матче твой ЛАСК не проиграл «Аустрии». Это нормлаьный итог?

– ЛАСК в любой встрече пытается победить. Не был исключением и матч против «Аустрии». Мы были лучшими, в течение игры было больше голевых моментов, но так сложилось, что мы проигрывали – 0:2. Поэтому можно сказать, что отыгравшись, вытащили поединок.

– Какая у ЛАСКа задача на этот сезон?

– Главная цель – выиграть Кубок Австрии. В ближайший четверг в полуфинале турнира мы сыграем со «Штурмом», которого, надеюсь, сможем достать и в чемпионате, чтобы пробиться в квалификацию Лиги чемпионов. «Зальцбург» трудно будет догнать, поскольку этот коллектив сейчас выглядит сильнее своих конкурентов. Но вообще неплохо было бы выиграть кубок и пробиться в тройку призеров чемпионата.

– Что скажешь о сборе молодежной сборной Украины?

– Он оказался интересным и, что немаловажно, полезным. Мы были рады встретиться с партнерами по сборной, потому что давно не виделись. Украине противостояли серьезные противники. В этих спаррингах мы получили хороший опыт. В матче с Италией, считаю, мы выглядели неплохо, при этом игра показала, что нам есть куда расти и показывать еще лучший футбол. Моментами мы выглядели не хуже итальянцев, поэтому, по моему мнению, когда сборная Украины прибавит в командной и индивидуальной игре, то сможет выигрывать у таких сборных как Италия, которую я считаю одним из главных фаворитов на будущем чемпионате Европы.

А в матче с Данией наша сборная проявила характер, вырвав победу на последних секундах игры, это тоже своего рода опыт, который обязательно пригодится сборной Украины на Евро.

Когда приезжаешь в сборную, нет времени наигрывать что-то новое, поэтому мы вспомнили о нашем стиле, вспомнили то, что требует наставник. Команда работала с полной отдачей. Сбор прошел хорошо.

– Как думаешь, в июне, когда стартует чемпионат Европы, футболисты сборной Украины смогут быть в оптимальных кондициях?

– Тяжелый сезон за спиной будет у всех участников Евро. Потому в этом плане ни у кого не будет преимущества. Все будет зависеть от нас. Я не сомневаюсь, что в каждом поединке мы будем действовать с максимальной отдачей и делать все возможное, чтобы достигать положительных результатов. Мы хотим порадовать своих соотечественников в столь нелегкое время, – сказал Таловеров.

Напомним, что в текущем году молодежная сборная Украины примет участие в финальном турнире Евро-2023 (U-21). Всего в форуме, который будет проходить в период с 21 июня по 8 июля в Грузии и Румынии, примут участие 16 команд. По итогам жеребьевки, которая состоялась 18 октября прошлого года в Бухаресте, сине-желтые попали в группу В, где встретятся с Румынией, Испанией и Хорватией. Три лучших команды Евро-2023 (кроме Франции и Англии) получат путевки на Олимпийские игры 2024 года.