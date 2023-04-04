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04 апреля 2023, 10:37 | Обновлено 04 апреля 2023, 10:50
582
1

МИХАЙЛИЧЕНКО: «Мог бы уехать, потому что являюсь резидентом Великобритании»

Вице-президент УАФ рассказал, почему остается в Украине, несмотря на войну

04 апреля 2023, 10:37 | Обновлено 04 апреля 2023, 10:50
582
1
МИХАЙЛИЧЕНКО: «Мог бы уехать, потому что являюсь резидентом Великобритании»
ФК Динамо Киев. Алексей Михайличенко

Бывший футболист киевского «Динамо», шотландского «Рейнджерс» и сборной Украины Алексей Михайличенко рассказал, почему живет и работает в Украине, несмотря на возможности выехать за границу.

– В начале 90-х вы были лидером «Рейнджерс» и успешно играли в Лиге чемпионов. Но за сборную Украины сыграли всего 2 матча. Почему?
– Мне тяжело об этом говорить. Когда был Базилевич, я не получал приглашения. Только Сабо пригласил меня – это были те времена, когда за год я перенес две операции и закончил играть. Но я очень горд тем, что надел футболку сборной Украины. Затем продолжил как тренер юношеской, молодежной и взрослой сборных. Это самый высокий пик как для футболиста, так и для тренера.

– Имея возможность жить в Великобритании, вы в 90-е вернулись в Украину. После 24 февраля 2022 остались также здесь в Киеве. Ваш ход мыслей тогда и сейчас?
– Одинаковый. Я вернулся, потому что очень люблю свою страну, своих друзей, свой город, свой клуб «Динамо», сборную Украины. Хочу жить здесь, работать здесь. Я и сейчас мог бы уехать, потому что являюсь резидентом Великобритании.

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Алексей Михайличенко
Источник Футбольный формат
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ALKOSruLKA
Резидент, ти тут прилип, бо у тебе з/п в УАФ півмільйона. А толку, що для футболу, що для України - 0...
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