ВИДЕО. УЕФА поделился голом Михайличенко в ворота сборной Англии
Союз европейских футбольных ассоциаций поздравил легендарного украинца с юбилеем
Сегодня, 30 марта, олимпийскому чемпиону и вице-чемпиону Европы Алексею Михайличенко исполнилось 60 лет.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) поздравил легендарного украинца с юбилеем, вспомнив его гол в ворота сборной Англии на Евро-1988.
Гол Михайличенко помог сборной СССР одержать победу над родоначальниками футбола со счетом 3:1 в заключительном туре группового раунда чемпионата Европы.
Сегодня 60 лет исполняется победителю Кубка кубков-1986 и финалисту ЧЕ-88 Алексею Михайличенко! 🎁— УЕФА (@UEFAcom_ru) March 30, 2023
⏪ 1988
⚽️🆚 Англия pic.twitter.com/dIaty7HEZ1
Впоследствии сборная СССР дошла до финала турнира, где уступила команде Нидерландов (0:2).
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Можна вимагати взагалі прибрати російську мову з УЄФА, адже ця мова вбиває, ґвалтує, грабує, знищує, бомбить та займається тероризмом.
Носії української мови піддають тортурами, вбиваються - просто за українську мову.
Українська мова забороняється росіянами в окупованих частинах України.
Тому після 2022 - жодної толерантності до російської мови бути не може.
Якщо ж хтось продовжує користуватися російською мовою в Україні після 2022 року - він або колаборант, або українофоб, або тупий (таких потрібно позбавляти громадянства).
Всіх хто просуватиме російські наративи та про-російські ідеї - депортувати в Росію (позбавляти громадянства, забороняти в'їзд). І нехай любляться та обнімаються з путіном, кадировим, шойгу, прігожиним, гундяєвим.
Росія в 28 раз більша за України (площа земель). Є де розгулятися російській мові.
как же я рыдал после поражения в финале от Нидерландов