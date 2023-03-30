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30 марта 2023, 17:17 | Обновлено 30 марта 2023, 17:22
1524
5

ВИДЕО. УЕФА поделился голом Михайличенко в ворота сборной Англии

Союз европейских футбольных ассоциаций поздравил легендарного украинца с юбилеем

30 марта 2023, 17:17 | Обновлено 30 марта 2023, 17:22
1524
5
ВИДЕО. УЕФА поделился голом Михайличенко в ворота сборной Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 30 марта, олимпийскому чемпиону и вице-чемпиону Европы Алексею Михайличенко исполнилось 60 лет.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) поздравил легендарного украинца с юбилеем, вспомнив его гол в ворота сборной Англии на Евро-1988.

Гол Михайличенко помог сборной СССР одержать победу над родоначальниками футбола со счетом 3:1 в заключительном туре группового раунда чемпионата Европы.

Впоследствии сборная СССР дошла до финала турнира, где уступила команде Нидерландов (0:2).

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Алексей Михайличенко УЕФА сборная Англии по футболу сборная СССР по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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Nick.Grabowski
Погано, що популяризуєте російськомовну сторінку УЄФА.
Можна вимагати взагалі прибрати російську мову з УЄФА, адже ця мова вбиває, ґвалтує, грабує, знищує, бомбить та займається тероризмом.
Носії української мови піддають тортурами, вбиваються - просто за українську мову.
Українська мова забороняється росіянами в окупованих частинах України.
Тому після 2022 - жодної толерантності до російської мови бути не може. 
Якщо ж хтось продовжує користуватися російською мовою в Україні після 2022 року - він або колаборант, або українофоб, або тупий (таких потрібно позбавляти громадянства).
Всіх хто просуватиме російські наративи та про-російські ідеї - депортувати в Росію (позбавляти громадянства, забороняти в'їзд). І нехай любляться та обнімаються з путіном, кадировим, шойгу, прігожиним, гундяєвим. 
Росія в 28 раз більша за України (площа земель). Є де розгулятися російській мові.  
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+5
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Gargantua
дааа, были люди в наше время
как же я рыдал после поражения в финале от Нидерландов
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+2
coba777
УЄФА це така застаріла структура, якій важко пристосуватись до сьогоднішніх реалій. Час йде, а ті функціонери лише бабло бриють, ні в що не вникаючи. Скоро буде революція і в футболі)
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0
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