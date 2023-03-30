ВИДЕО. УЕФА поделился голом Михайличенко в ворота сборной Англии

Сегодня, 30 марта, олимпийскому чемпиону и вице-чемпиону Европы Алексею Михайличенко исполнилось 60 лет.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) поздравил легендарного украинца с юбилеем, вспомнив его гол в ворота сборной Англии на Евро-1988.

Гол Михайличенко помог сборной СССР одержать победу над родоначальниками футбола со счетом 3:1 в заключительном туре группового раунда чемпионата Европы.

Сегодня 60 лет исполняется победителю Кубка кубков-1986 и финалисту ЧЕ-88 Алексею Михайличенко! 🎁



⏪ 1988

⚽️🆚 Англия pic.twitter.com/dIaty7HEZ1 — УЕФА (@UEFAcom_ru) March 30, 2023

Впоследствии сборная СССР дошла до финала турнира, где уступила команде Нидерландов (0:2).