Валенсия сумела спасти ничью с Райо Вальекано и остается в опасной зоне

В матче 27-го тура чемпионата Испании «Валенсия» дома сыграла вничью с «Райо Вальекано» со счетом 1:1.

На быстрый гол, который забил Санти Комесанья, хозяева поля ответили ударом Джастина Клюйверта с пенальти на 82-й минуте.

«Валенсия» набрала 27 очков и занимает 17-е место, находясь в опасной зоне. «Райо Вальекано» имеет 37 баллов и входит в топ-8.

Ла Лига. 27-й тур, 3 апреля

Валенсия – Райо Вальекано – 1:1

Голы: Клайверт, 82 (пен) – Комесанья, 9