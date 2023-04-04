03.04.2023 22:00 – FT 1 : 1
Испания04 апреля 2023, 00:43 | Обновлено 04 апреля 2023, 01:03
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Валенсия сумела спасти ничью с Райо Вальекано и остается в опасной зоне
На гол Санти Комесаньи хозяева ответили ударом Джастина Клюйверта с пенальти
04 апреля 2023, 00:43 | Обновлено 04 апреля 2023, 01:03
37
0
В матче 27-го тура чемпионата Испании «Валенсия» дома сыграла вничью с «Райо Вальекано» со счетом 1:1.
На быстрый гол, который забил Санти Комесанья, хозяева поля ответили ударом Джастина Клюйверта с пенальти на 82-й минуте.
«Валенсия» набрала 27 очков и занимает 17-е место, находясь в опасной зоне. «Райо Вальекано» имеет 37 баллов и входит в топ-8.
Ла Лига. 27-й тур, 3 апреля
Валенсия – Райо Вальекано – 1:1
Голы: Клайверт, 82 (пен) – Комесанья, 9
События матча
82’
ГОЛ ! С пенальти забил Джастин Клюйверт (Валенсия).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Сантьяго Комесана (Райо Вальекано).
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