3 апреля на «Месталья» пройдет матч 27-го тура Примеры, в котором «Валенсия» встретится с «Райо Вальекано». Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Валенсия

Команда в прошлом сезоне играла в финале Копы дель Рей и была крепким середняком Ла Лиги. Но очередные сумасбродные решения Питера Лима довели легендарных лос чес до нового цикла борьбы за выживание. В феврале то ли ушел, то ли был уволен Дженнаро Гаттузо. Его сменила местная футбольная легенда – Рубен Бараха. Пока что при нем летучие мыши все так же беззубы в выездных поединках. Уже с новым наставником проигрывались сухо гостевые матчи не только Барселоне и Атлетико, но и потенциальному конкуренту – Хетафе. Но надежды на лучшее дарит то, что оба поединка на своей Месталье при экс-полузащитнике получились успешными. Там выиграли и у Реала Сосьедада и у Осасуны – достаточно крепких и амбициозных клубов. Примечательно, что в обоих матчах было по 1:0.

Райо Вальекано

Клуб не стал очередной жертвой синдрома 2-го сезона. Даже наоборот, эту темпораду этот самобытный столичный проект проводит если не успешнее, то уж точно стабильнее, чем 2021/2022. И даже сейчас пчелки остаются в числе претендентов на еврокубки. Только по дополнительным показателям на данный момент подопечные Андони Ираолы уступают Атлетику в споре за 7-е место - у обоих по 36 очков. Но, такое впечатление, не очень и хотят в Мадриде добиться выступления в следующем цикле Лиги конференций. С начала февраля, вот уже в 6 турах испанского чемпионата кряду, Райо никак не может выиграть - 4 ничьи и выездные поражения Кадису и Сельте. Впрочем, и баски не блещут, им важнее побороться за выход в финал кубка. Так что можно запрыгнуть в итоге на 7-ю позицию.

Статистика личных встреч

У Валенсии всего 1 победа в 9 крайних очных поединках. Райо Вальекано после возвращения в Примеру ей не проигрывает. В том числе победили 2:1 в сентябре.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом пары Валенсию. Но в любом случае пара не сулит зрелищность - ждем тотал меньше 2,0 голов с коэффициентом - 2,0.