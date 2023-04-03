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Англия
03 апреля 2023, 20:35 | Обновлено 03 апреля 2023, 21:31
1104
0

Поттер отклонил предложение Лестера

Экс-тренер «Челси» хочет взять паузу

03 апреля 2023, 20:35 | Обновлено 03 апреля 2023, 21:31
1104
0
Поттер отклонил предложение Лестера
Getty Images/Global Images Ukraine. Грэм Поттер

Грэм Поттер отклонил предложение возглавить «Лестер», он хочет сделать паузу в карьере. Об этом сообщают английские СМИ.

Напомним, вчера Поттер был уволен с поста главного тренера «Челси». В тот же день «Лестер» уволил Брендана Роджерса.

Ранее уже сообщалось, что «Лестер» также рассматривает кандидатуру Ади Хюттера. На данный момент «Лестер» занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице АПЛ, отставая от спасительного 17-го места всего на 1 очко.

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Грэм Поттер Лестер назначение тренера Челси Ади Хюттер
Источник talkSPORT
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