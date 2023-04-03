Поттер отклонил предложение Лестера

Грэм Поттер отклонил предложение возглавить «Лестер», он хочет сделать паузу в карьере. Об этом сообщают английские СМИ.

Напомним, вчера Поттер был уволен с поста главного тренера «Челси». В тот же день «Лестер» уволил Брендана Роджерса.

Ранее уже сообщалось, что «Лестер» также рассматривает кандидатуру Ади Хюттера. На данный момент «Лестер» занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице АПЛ, отставая от спасительного 17-го места всего на 1 очко.