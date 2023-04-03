Леся Цуренко – Паула Ормаэчеа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Чарльстоне
3 апреля украинская теннисистка Леся Цуренко (№77 WTA) начнет выступления на турнире WTA 500 в Чарльстоне.
В первом раунде украинка сразится против Паулы Ормаечеа из Аргентины (№183 WTA). Время начала матча – 18:00 по Киеву.
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Ранее теннисистки между собой не играли.
Победительница встречи в следующем раунде сразится против второй ракетки мира Онс Жабер из Туниса.
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