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  4. Леся Цуренко – Паула Ормаэчеа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
03 апреля 2023, 14:30 | Обновлено 03 апреля 2023, 14:31
154
0

Леся Цуренко – Паула Ормаэчеа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Чарльстоне

03 апреля 2023, 14:30 | Обновлено 03 апреля 2023, 14:31
154
0
Леся Цуренко – Паула Ормаэчеа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

3 апреля украинская теннисистка Леся Цуренко (№77 WTA) начнет выступления на турнире WTA 500 в Чарльстоне.

В первом раунде украинка сразится против Паулы Ормаечеа из Аргентины (№183 WTA). Время начала матча – 18:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

Победительница встречи в следующем раунде сразится против второй ракетки мира Онс Жабер из Туниса.

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Источник Sport.ua
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