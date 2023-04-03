Андрей ШЕВЧЕНКО: «Полагаю, что Мудрик в надежных руках»

Бывший наставник сборной Украины, а также экс-форвард лондонского «Челси» Андрей Шевченко поделился мнением о потенциальных возможностях в стане «пенсионеров» полузащитника Михаила Мудрика.

«Считаю, что «Челси» в лице Мудрика приобрел талантливого футболиста в тот момент, когда он еще очень молод. Это инвестиция в будущее.

Мудрик только начинает свой путь в большом футболе. И он является частью амбициозного проекта. Полагаю, что Мудрик в надежных руках. Решение «Челси» получить его прямо сейчас было связано с тем, как сильно клуб верит в талант Михаила», – заявил Шевченко.

Напомним, в минувший уик-энд Мудрик выдал провальную игру против «Астон Виллы» в чемпионате Англии, получив за матч одну из худших оценок.