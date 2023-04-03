Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрей ШЕВЧЕНКО: «Полагаю, что Мудрик в надежных руках»
Англия
03 апреля 2023, 02:37 |
147
0

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Полагаю, что Мудрик в надежных руках»

Украинский специалист – о перспективах полузащитника

03 апреля 2023, 02:37 |
147
0
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Полагаю, что Мудрик в надежных руках»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший наставник сборной Украины, а также экс-форвард лондонского «Челси» Андрей Шевченко поделился мнением о потенциальных возможностях в стане «пенсионеров» полузащитника Михаила Мудрика.

«Считаю, что «Челси» в лице Мудрика приобрел талантливого футболиста в тот момент, когда он еще очень молод. Это инвестиция в будущее.

Мудрик только начинает свой путь в большом футболе. И он является частью амбициозного проекта. Полагаю, что Мудрик в надежных руках. Решение «Челси» получить его прямо сейчас было связано с тем, как сильно клуб верит в талант Михаила», – заявил Шевченко.

Напомним, в минувший уик-энд Мудрик выдал провальную игру против «Астон Виллы» в чемпионате Англии, получив за матч одну из худших оценок.

По теме:
Эвертон – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ньюкасл – МЮ – 2:0. Сороки удивили Дьяволов. Видео голов и обзор матча
Кто станет тренером Мудрика? Назван главный кандидат в наставники Челси
Владислав Мудрик Андрей Шевченко Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Goal.com
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Атлетико вырвал победу у Бетиса. Героем стал Анхель Корреа
Футбол | 03 апреля 2023, 00:23 0
Атлетико вырвал победу у Бетиса. Героем стал Анхель Корреа
Атлетико вырвал победу у Бетиса. Героем стал Анхель Корреа

Мадридский клуб получил три важных очка в борьбе за зону Лиги чемпионов

Подарок Днепру от Одессы. Черноморец дома отобрал очки у Шахтера
Футбол | 02 апреля 2023, 16:58 91
Подарок Днепру от Одессы. Черноморец дома отобрал очки у Шахтера
Подарок Днепру от Одессы. Черноморец дома отобрал очки у Шахтера

Команды показали очень динамичную игру, на которую интересно было смотреть

Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Только Черноморец так играет. Агрессивно, один в один»
Футбол | 02.04.2023, 19:33
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Только Черноморец так играет. Агрессивно, один в один»
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Только Черноморец так играет. Агрессивно, один в один»
Джошуа побил Франклина, победы Зинченко и Цыганкова, провал Мудрика с Челси
Футбол | 02.04.2023, 06:27
Джошуа побил Франклина, победы Зинченко и Цыганкова, провал Мудрика с Челси
Джошуа побил Франклина, победы Зинченко и Цыганкова, провал Мудрика с Челси
Может выйти на Усика. Уайлдер стал первым номером рейтинга WBA
Бокс | 02.04.2023, 14:45
Может выйти на Усика. Уайлдер стал первым номером рейтинга WBA
Может выйти на Усика. Уайлдер стал первым номером рейтинга WBA
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Джермейн Франклин
Где смотреть онлайн бой Энтони Джошуа – Джермейн Франклин
02.04.2023, 00:05
Бокс
ВИДЕО. Драма после финиша. Джошуа лез в драку после финального гонга
ВИДЕО. Драма после финиша. Джошуа лез в драку после финального гонга
02.04.2023, 02:20 2
Бокс
Артем Довбик повторил рекорд Сергея Реброва и Александра Косырина
Артем Довбик повторил рекорд Сергея Реброва и Александра Косырина
02.04.2023, 19:45
Футбол
Жирона с Цыганковым вырвала победу на 88-й минуте в игре с Эспаньолом
Жирона с Цыганковым вырвала победу на 88-й минуте в игре с Эспаньолом
01.04.2023, 17:01
Футбол
Оксана БАЮЛ: «Украина перешла к запрету соревноваться собственным атлетам»
Оксана БАЮЛ: «Украина перешла к запрету соревноваться собственным атлетам»
01.04.2023, 03:27 20
Зимние виды
Челси странно проиграл Астон Вилле, Мудрик мог забивать дважды
Челси странно проиграл Астон Вилле, Мудрик мог забивать дважды
01.04.2023, 21:23 46
Футбол
Долгожданная победа Ротаня. Александрия на своем поле разгромила Ворсклу
Долгожданная победа Ротаня. Александрия на своем поле разгромила Ворсклу
01.04.2023, 16:57 12
Футбол
Рой Джонс в 54 года вышел на ринг против звезды UFC. Проиграл, но достойно
Рой Джонс в 54 года вышел на ринг против звезды UFC. Проиграл, но достойно
02.04.2023, 08:23 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности