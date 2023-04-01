Англия01 апреля 2023, 21:53 | Обновлено 01 апреля 2023, 22:01
1144
6
Мудрик получил одну из худших оценок от WhoScored за матч с Астон Виллой
Михаил снова не смог раскрыть свой потенциал на поле
01 апреля 2023, 21:53 | Обновлено 01 апреля 2023, 22:01
1144
6
В субботу, 1 апреля, в Лондоне на поле стадиона «Стэмфорд Бридж» прошел матч 29-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Челси» проиграл «Астон Вилле» (0:2).
Украинец Михаил Мудрик вышел с первых минут и отыграл 57 минут.
Веб-портал WhoScored поставил Мудрику оценку 5.95. Хуже него оценили лишь Марка Кукурелью (5.9), Рубена Лофтус-Чика (5.88) и Кепу Аррисабалагу (5.23).
Лучшим в составе «Челси» стал Жоау Феликс (7.81), в составе «Астон Виллы» – автор второго гола Джон Макгинн (8.55).
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Комментарии 6
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Стабільнасть прізнак класа.
Все логично! Это скамейка
Да Миша пошутил просто, с 1 апреля
И типу карьеру сломали
Спасибо Ахмету за это, который повёлся на лишние 10млн... А это ведь репутация, какой дурак теперь за типа с УПЛ в ближайшие 50 лет выложит подобную сумму? Тут надо было продовать крассиво и эффективно, а не гнаться за лавандосом
Один дуже крутий гравець прейшов в Наполі за 12 млн, в 22 роки є лідером свого клубу і своєї збірної та вже оцінюється в 80+млн, а є мудрілка картонний, теж 22 рочки, якого продали за 100 млн, а воно ніяке, що в клубі нуль, що в збірній, ось такий парадокс(відмив бабла)
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