Мудрик получил одну из худших оценок от WhoScored за матч с Астон Виллой

В субботу, 1 апреля, в Лондоне на поле стадиона «Стэмфорд Бридж» прошел матч 29-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Челси» проиграл «Астон Вилле» (0:2).

Украинец Михаил Мудрик вышел с первых минут и отыграл 57 минут.

Веб-портал WhoScored поставил Мудрику оценку 5.95. Хуже него оценили лишь Марка Кукурелью (5.9), Рубена Лофтус-Чика (5.88) и Кепу Аррисабалагу (5.23).

Лучшим в составе «Челси» стал Жоау Феликс (7.81), в составе «Астон Виллы» – автор второго гола Джон Макгинн (8.55).