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  4. Кристоф ГАЛТЬЕ: «ПСЖ не хватает характера»
Франция
03 апреля 2023, 01:15 |
62
0

Кристоф ГАЛТЬЕ: «ПСЖ не хватает характера»

Француз – о нынешних показателях парижан

03 апреля 2023, 01:15 |
62
0
Кристоф ГАЛТЬЕ: «ПСЖ не хватает характера»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристоф Галтье

Главный тренер парижского «ПСЖ» Кристоф Галтье после матча чемпионата Франции с «Лионом» (0:1) высказался о проигрыше подопечных и положении дел в команде, в целом.

«Восьмое поражение в 2023 году – для «ПСЖ» это много. Присутствует разочарование, поскольку мы хорошо начали матч, и злость из-за того, что мы позволяем создавать слишком много моментов у наших ворот. Нам не хватает характера, проявления гордости. Наши фанаты гонят нас вперед до последней минуты, но мы не реагируем на это. Мы все еще способны чего-то добиться, но надо сосредоточиться, понять ситуацию, в которой мы находимся. Также надо дождаться возвращения некоторых игроков.

Конечно, разочарование велико. Чемпионат тяжело выиграть, если вы думаете, что это простая задача, то ошибаетесь. Чтобы завоевать этот титул, нам нужно изменить подход к делу, проявлять характер на поле, особенно когда не все идет как надо», – заявил Галтье.

«ПСЖ» в турнирной таблице Лиги 1 занимает 1 место, имея 66 очков. За ним идут «Ланс» и «Марсель», у которых по 60 пунктов.

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Кристоф Галтье ПСЖ Лига 1 чемпионат Франции по футболу
Источник RMC Sport
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