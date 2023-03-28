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Франция
28 марта 2023, 23:01 |
827
0

ПСЖ нашел замену Галтье. Месси и Ко могут работать с легендарным итальянцем

Руководство парижан рассматривает вариант с Роберто Манчини

28 марта 2023, 23:01 |
827
0
ПСЖ нашел замену Галтье. Месси и Ко могут работать с легендарным итальянцем
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Манчини

Президент французского футбольного клуба «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи видит в итальянском специалисте Роберто Манчини замену нынешнему наставнику главной команды Кристофу Галтье.

Как сообщает Il Messaggero, владелец парижан имеет веские причины считать, что вариант с назначением Манчини – отличный. Во-первых, Манчини имеет чемпионские амбиции. Во-вторых, атакующий стиль. В-третьих, хорошие взаимоотношения с итальянцами Джанлуиджи Доннаруммой и Марко Вератти.

Роберто Манчини возглавляет с 2018 года возглавляет сборную Италию. Контракт специалиста с «адзурри» рассчитан до 2026 года.

Кристоф Галтье стал тренером «ПСЖ» летом прошлого года. Соглашение между сторонами действует до лета 2024 года, однако из-за не самых удачных результатов французский специалист может быть уволен.

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Роберто Манчини Нассер Аль-Хелаифи Кристоф Галтье Джанлуиджи Доннарумма Марко Верратти назначение тренера ПСЖ сборная Италии по футболу
Источник Il Messaggero
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