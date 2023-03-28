ПСЖ нашел замену Галтье. Месси и Ко могут работать с легендарным итальянцем

Президент французского футбольного клуба «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи видит в итальянском специалисте Роберто Манчини замену нынешнему наставнику главной команды Кристофу Галтье.

Как сообщает Il Messaggero, владелец парижан имеет веские причины считать, что вариант с назначением Манчини – отличный. Во-первых, Манчини имеет чемпионские амбиции. Во-вторых, атакующий стиль. В-третьих, хорошие взаимоотношения с итальянцами Джанлуиджи Доннаруммой и Марко Вератти.

Роберто Манчини возглавляет с 2018 года возглавляет сборную Италию. Контракт специалиста с «адзурри» рассчитан до 2026 года.

Кристоф Галтье стал тренером «ПСЖ» летом прошлого года. Соглашение между сторонами действует до лета 2024 года, однако из-за не самых удачных результатов французский специалист может быть уволен.